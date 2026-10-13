Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове край бреговете на България

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди поредните атаки с дронове по търговски кораби край бреговете на България.

„Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо“, написа тя в профила си в социалната мрежа Екс по повод днешните атаките срещу два кораба в Черно море.

"Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. Те излагат живота на екипажа на сериозна опасност и заплашват сигурността в Черно море“, добави Фон дер Лайен.

„Ние сме с България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа още тя.