Напрежение, разногласия, разцепление. Това са малка част от епитети, с които може да бъде описана срещата на лидерите на 27-те в Брюксел този четвъртък. Самият факт, че преговорите за бюджета трябваше да продължат и в петък, но бяха преждевременно прекратени, говори сам по себе си.

Държавните и правителствени ръководители на държавите членки отложиха преговорите по дългосрочния бюджет заради разногласия относно приоритетите на разходите и финансовата подкрепа за Украйна.

Новата дата, на която те ще опитат да постигнат единодушие е 17 декември.

Основните противоречия са между страните, сред които Франция и Италия, настояващи за по-високи разходи, и държавите, които се застъпват за бюджетна дисциплина, начело с Германия.

Много от членовете на ЕС искат бюджетът да бъде одобрен преди ключовите избори в редица европейски държави през 2027 г., включително във Франция, където крайнодясната (а и крайно опасна в някои отношения) Марин льо Пен е напът да спечели.

Разногласия за финансовата помощ за Украйна

Държавите членки остават разделени по предложението за отпускане на допълнителен заем на Украйна в размер на 45 млрд. евро, който включва военно и невоенно финансиране.

Словакия, Чехия и Унгария се противопоставят на заема, но германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че единодушната подкрепа на ЕС е условие за одобряването на общия бюджет.

„Продължавам да смятам, че помощта за Украйна трябва да бъде подкрепена от Европейския съюз като цяло“, заяви Мерц пред журналисти.

„Европейският съюз се състои от 27 държави членки, а не от 23 или 24“, допълни той.

Нашата страна, представяна от премиерът Румен Радев и която по-рано се противопоставяше на предложението, заяви, че е готова да участва във финансирането на частта от заема, предназначена за невоенна финансова подкрепа за Киев. Бибиси бързо определи този ход на София като "един от малкото признаци на напредък, постигнат по време на извънредното заседание на Европейския съвет".

Спор за размера на европейския бюджет

Поддръжниците на по-високите разходи настояват за инвестиции в модернизирането на ключови сектори, включително селското стопанство, както и в регионалното развитие и кохезиите. Държавите, които се застъпват за по-строга фискална политика, искат да предотвратят значителното натрупване на дълг.

Преговорите в четвъртък бяха организирани от Европейския съвет, а председателят Антонио Коща беше във фокуса на всчики медии. В опит да се преодолее безизходицата той предложи намаляване на разходите с приблизително 220–230 млрд. евро.

Според настоящото предложение бюджетът възлиза на 1,582 трилиона евро, включително 140 млрд. евро за погасяване на задълженията, натрупани по време на пандемията.

Четири държави, настояващи за ограничаване на разходите, сред които Дания и Австрия, напуснаха преговорите след няколко часа разговори.

Мерц заяви, че има ново развитие в посока намаляване на размера на европейския бюджет, но подчерта, че все още не е постигнато споразумение. Германският канцлер потвърди, че в петък няма да има нов кръг от преговори в Брюксел.

Приемането на дългосрочния бюджет на ЕС изисква одобрението на всички 27 държави членки, като на практика всяка от тях разполага с право на вето.

Напрежение между Макрон и Льо Пен

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че намаляването на дългосрочните разходи би било „стратегическа грешка“.

Предстоящите президентски избори във Франция също се превърнаха в тема на разговорите. Марин льо Пен определи преговорите като „задкулисен политически маньовър, целящ да осуети демократичната воля на френския народ“.

Миналия месец Льо Пен обяви, че ако спечели президентските избори, ще намали значително френската помощ за Украйна и вноските на страната в бюджета на ЕС.

Макрон отговори на критиките ѝ в кулоарите на срещата в Брюксел.

„Странна форма на арогантност е да се държи така, сякаш вече определя съдбата на Франция, защото към настоящия момент тя не е избрана“, заяви френският президент.

Общи приоритети или...?

Провалът на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. разкрива задълбочаващите се противоречия между държавите членки относно стратегическите приоритети на Общността. Докато Франция и Италия настояват за по-амбициозен бюджет, който да гарантира конкурентоспособността на европейската икономика, развитието на регионите и модернизацията на ключови сектори, Германия, Нидерландия и други фискално консервативни държави поставят акцент върху ограничаването на разходите и предотвратяването на допълнително задлъжняване.

Ситуацията се усложнява от необходимостта ЕС едновременно да финансира традиционните си политики, да инвестира в отбраната и технологичната независимост и да обслужва задълженията, натрупани по време на пандемията. Изискването за единодушие при приемането на финансовата рамка допълнително ограничава възможностите за постигане на бърз компромис.

Липсата на споразумение има и сериозно политическо измерение. Обвързването на дългосрочния бюджет с финансовата подкрепа за Украйна превръща преговорите в изпитание за европейското единство, а предстоящите избори в редица големи държави през 2027 г. засилват натиска за постигане на договореност. Продължителното отлагане на решението рискува да увеличи несигурността около бъдещото финансиране на европейските програми и инвестиции. За България залогът е особено голям предвид значението на кохезионната и селскостопанската политика за националната икономика.