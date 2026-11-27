Европейските фондови пазари приключиха последната за седмицата сесия с ръстове, подкрепени от поскъпването на акциите в повечето сектори. Общоевропейският индекс STOXX 600 нарасна с 1,08% до 643,85 пункта, достигайки едноседмичен връх.

Германският DAX се повиши с 0,9%, френският CAC 40 – с 0,58%, а британският FTSE 100 добави 0,84%, отчитайки най-силния си седмичен ръст от осем месеца.

Най-сериозно поскъпнаха акциите на миннодобивните компании, подкрепени от по-високите цени на медта и златото. Ръст отчетоха също технологичният и отбранителният сектор.

Инвеститорите насочват вниманието си към предсрочните парламентарни избори в Испания, които могат да окажат влияние върху политическата и икономическата обстановка в Европа. Пазарите останаха чувствителни и към опасенията за глобалния икономически растеж и високата задлъжнялост на развитите икономики, предаде Ройтерс.