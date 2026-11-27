Европейските борси с най-силен седмичен ръст от осем месеца
Инвеститорите насочват вниманието си към предсрочните парламентарни избори в Испания
Европейските фондови пазари приключиха последната за седмицата сесия с ръстове, подкрепени от поскъпването на акциите в повечето сектори. Общоевропейският индекс STOXX 600 нарасна с 1,08% до 643,85 пункта, достигайки едноседмичен връх.
Германският DAX се повиши с 0,9%, френският CAC 40 – с 0,58%, а британският FTSE 100 добави 0,84%, отчитайки най-силния си седмичен ръст от осем месеца.
Най-сериозно поскъпнаха акциите на миннодобивните компании, подкрепени от по-високите цени на медта и златото. Ръст отчетоха също технологичният и отбранителният сектор.
Инвеститорите насочват вниманието си към предсрочните парламентарни избори в Испания, които могат да окажат влияние върху политическата и икономическата обстановка в Европа. Пазарите останаха чувствителни и към опасенията за глобалния икономически растеж и високата задлъжнялост на развитите икономики, предаде Ройтерс.
Технологичният сектор също допринесе за положителната сесия, като акциите на европейските производители на полупроводници поскъпнаха с около 2%. Сред печелившите бяха ASML, ASM International и Infineon, чиито книжа добавиха между 2 и 2,7%.
Значителен ръст отчетоха и отбранителните компании. Акциите на германския концерн Rheinmetall поскъпнаха с 3,3% след информация за планирано партньорство с Deutsche Telekom за разработване на платформа с изкуствен интелект. Допълнителна подкрепа за сектора оказаха очакванията за ново европейско финансиране на отбранителните способности.
На другия полюс останаха компаниите от хранително-вкусовия сектор, чиито акции поевтиняха средно с 0,3%. Книжата на Adidas не отчетоха съществена промяна, докато тези на Puma загубиха около 1% от стойността си.
Междувременно предложението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита върху европейски стоки не предизвика съществена реакция на пазарите.