Днес около 21:30 ч. е задържан младият мъж, който по-рано през деня е нанесъл прободна рана на баща си, вследствие на която той е починал, съобщиха източници на „Таралеж“.

Мъжът е заловен в района на „Лъвов мост“, по-малко от 24 часа след извършването на престъплението.

В операцията по установяването и задържането му са участвали служители на Столичната дирекция на вътрешните работи и Първо районно управление.

По-рано днес съседи разказаха, че младият мъж се занимавал с рисуване и имал проблеми с наркотиците.

По думите им той е посещавал психолог заради психични проблеми и бил по-скоро затворен и необщителен.

Обстоятелствата около инцидента и мотивите за престъплението се изясняват.