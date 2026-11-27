Бруталната атака на фенове на Марсилия срещу привърженици на Левски се превърна във водеща тема и във Франция. Местното издание La Provence припомня, че това далеч не е първият случай, в който домакинството на европейски мач в Марсилия е съпътствано от сериозни безредици.

Левски подава официална жалба след погрома в Марсилия

Сред най-известните примери са срещите с Фенербахче, ПАОК, Фейенорд и Айнтрахт Франкфурт. През годините двубоите с тези съперници са били белязани от сблъсъци между агитки, хвърляне на предмети, намеса на полицията и сериозни проблеми със сигурността.

Един от най-паметните случаи е от 22 ноември 2012 година, когато Марсилия приема Фенербахче в Лига Европа. Двубоят завършва с победа 1:0 за турския тим, но събитията по трибуните остават във фокуса на вниманието. Част от турските привърженици се оказват в сектори с домакински фенове, което води до сбивания и намеса на силите на реда. Налага се стюардите да преместват гостуващи привърженици, а полицията да заеме позиции около терена.

ПАОК и Фейенорд донесоха нови проблеми през 2022 година

През април 2022 година напрежението отново ескалира при домакинството на ПАОК в четвъртфинал от Лигата на конференциите. Безредици има както около стадиона, така и вътре в него. Сблъсъците между привърженици на двата отбора и хвърлянето на пиротехнически средства довеждат до сериозни последствия.

УЕФА не остава безучастна. Европейската футболна централа наказва Марсилия със затваряне на Северната трибуна за домакинството срещу Фейенорд от полуфиналите на турнира и глоба от 98 000 евро. ПАОК също получава финансова санкция от 50 000 евро за инцидентите.

Само няколко месеца по-късно през септември 2022 година двубоят с Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига също е съпътстван от сериозни сблъсъци. Напрежението започва още преди срещата, като се стига до конфронтации между привърженици на двата клуба. Според официален документ на френските власти част от марсилските фенове са били въоръжени с метални пръти, а при безредиците има множество ранени полицаи и един тежко пострадал германски привърженик.

Новият случай с Левски отново поставя въпроса за сигурността

Малко преди началото на двубоя привърженици на домакините напускат своя сектор и се насочват към група български фенове в друга част на стадиона. Последвата сблъсъци, при които са използвани колани, пръти, пиротехнически средства и други предмети.

По данни на френската полиция 11 български граждани са пострадали, като петима са били откарани в болница. Френската прокуратура започна две разследвания - за тежко насилие срещу българските привърженици и за предполагаемо подбуждане към омраза във връзка с твърдения за нацистки жестове от страна на част от феновете на Левски.

УЕФА вече назначи дисциплинарни инспектори, които да проучат случилото се. Марсилия може да бъде изправена пред сериозни санкции, особено предвид предишните наказания за безредици по трибуните.

Случаят с Левски обаче отново поставя въпроса дали предприеманите мерки са достатъчни, за да гарантират безопасността на гостуващите привърженици, пишат от La Provence.