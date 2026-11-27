Очакваме представител на посолството да излезе и да ни каже кога ще върнат нашите военнопленници. Това заяви Тодор Батков - младши пред репортер на ТАРАЛЕЖ от протеста на феновете на Левски. Участниците в него настояват за справедливи наказания за ултрасите, които нападнаха „сините" привърженици на стадион „Велодром" в Марсилия.

Тодор Батков за ТАРАЛЕЖ: В Марсилия имаше опит за убийство, Левски трябваше да напусне терена

„Искаме да изразим по мирен начин възмущението си, несъгласието си с действията на френската държава, френските органи на реда и Олимпик Марсилия. Очакваме представител на посолството да излезе и да ни каже кога ще върнат нашите военнопленници. Има десетки наши сънародници, които буквално са задържани против волята си в Марсилия. Не могат да напуснат, тъй като няма организиран транспорт, такситата не се знае къде ще ги откарат. Ние сме европейски граждани със същите права като французите", заяви Батков - младши.

„Не бива да се стига до ексцесии, защото все пак френското посолство е територия на Франция. Ние не сме павиани като тях. Ръководството на Левски трябва да извади отбора още преди началото на мача. Беше грешка, че той изобщо започна", допълни Батков.