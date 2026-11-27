„Искаме справедливост! Не позволявайте случаят в Марсилия да бъде забравен!“ .

За това призова Боги Жекова, която беше нападната от френски фенове преди мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. Жекова разказва, че е била защитена от Вико Младенов, който застанал върху нея и поел ударите на нападателите.

„Той застана върху мен и пое всички удари“, разказва тя пред „Евроком“.

Кадрите, на които Младенов прикрива жената с тялото си, обиколиха социалните мрежи и световни медии. Самият той е бил с окървавено лице след нападението. По думите на Жекова българските фенове са били нападнати с колани, бухалки, дървени пръти и остри предмети.

Използвани са и факли и димки.

„Те успяха да ме ударят само няколко пъти. Всичко пое той“, разказва тя.

Жекова поставя под въпрос и действията на охраната. Според нея част от служителите са наблюдавали случващото се, без да успеят да предотвратят нападението. Тя твърди още, че българските фенове не са получили достатъчно съдействие след инцидента и са останали блокирани във Франция, след като са изпуснали полетите си.

Междувременно Министерството на външните работи съобщи, че поддържа постоянен контакт с пострадалите. България е изпратила и дипломатическа нота до френските власти с настояване за пълно изясняване на случилото се и за установяване на виновните.

„Не искаме мълчание. Не искаме случаят да бъде потулен. Искаме истината да излезе наяве!“, заявява Жекова.