„Вече имахме възможност да представим колко по-социален е бюджетът тази година. Вижда се много сериозно увеличение на средствата. Близо 80 млн. евро повече са предвидени в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Имаме увеличение на средствата за майките и хората с увреждания. Всичко това са мерки, насочени към демографската политика, хората и най-бедните“.

Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред БНТ. По думите ѝ в бюджета са предвидени и промени при данъчните облекчения. Тя отбеляза, че редица помощи не са били увеличавани досега, но сега се предвижда повишение.

„Много е важно да се знае, че всички плащания по ДОО са осигурени“.

Тя коментира и необходимостта от повече мерки за борба със сивата икономика. По думите ѝ основната цел по отношение на хората с увреждания е да се осигурят по-добра и качествена грижа, както и по-ефективно използване на публичния ресурс.

„Не става въпрос за намаление на средствата, а за преглед на законодателството и намиране на по-добър начин да насочим и ресурса, и подкрепата към хората с увреждания“.

Ефремова коментира и борбата с фалшивите решения на ТЕЛК.

„Тази седмица имаме три акции срещу фалшивите ТЕЛК решения. Това е кражба от парите на хората с увреждания и е една от най-лошите практики. Именно за да защитим хората, се провеждат тези акции на МВР. Всички институции работят в ясен синхрон“.

По думите ѝ действията са разпоредени от министър-председателя, като целта е да бъдат установени злоупотребите и да се предприемат законодателни промени.

„Не човекът с увреждане трябва да е пасивен получател, а да бъде активен в начина, по който се осигурява неговият по-независим живот, когато това е възможно. Не е важно какво не можеш да правиш, а да оценим функционалните възможности на човека, дори когато има дефицити“.

Ефремова уточни, че няма да бъде извършвана автоматична преоценка на всички ТЕЛК решения. Ще се оценява от каква подкрепа има нужда всеки човек индивидуално.

„Единствените, които ще загубят, са тези, за които се докаже, че техният ТЕЛК е фалшив“.

Социалният министър съобщи, че предстоят нови разговори с националните и представителните организации на хората с увреждания за възнагражденията на личните асистенти.

По думите ѝ прегледът няма да бъде насочен единствено към размера на възнагражденията, а към цялостната оценка на потребностите на хората с увреждания и начина, по който се предоставя подкрепата.

Социалният министър коментира и протестите на служителите в системата на Министерството на труда и социалната политика.

„Без съмнение, когато говорим за служителите в системата на Министерството на труда и социалната политика, не само за социалните работници, техните искания са основателни“.

Тя посочи, че възнагражденията в системата често са по-ниски в сравнение с други части на администрацията. Според нея обаче по-справедливо би било увеличението да бъде процентно, а не еднаква сума за всички служители.

„Работата на един младши служител в сравнение с един директор или началник отдел е свързана с различни отговорности и еднакво увеличение на възнагражденията може би не е най-справедливото решение“.

В заключение Ефремова изрази увереност, че въпреки критиките от Брюксел за прекомерните разходи, бюджетът за социални плащания няма да бъде намален между първо и второ четене.