Европейският съюз трябва да има водещо участие в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, а държавите членки да излязат с обща позиция за бъдещата архитектура на европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с посланиците на страните от ЕС, организирана в рамките на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В рамките на двучасовия разговор бяха обсъдени още сигурността в Черно море, бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС до 2034 г., стратегическата автономия на Европа и необходимостта от възстановяване на позициите ѝ на международната сцена.

Особено внимание беше отделено на ситуацията в Черно море и рисковете за корабоплаването. Йотова припомни, че още през септември пред Общото събрание на ООН е поставила въпроса за зачестилите атаки срещу търговски плавателни съдове и последиците от тях за регионалната и европейската сигурност.

По думите ѝ нападенията водят до повишаване на застрахователните разходи за морския транспорт и създават опасност за доставките на храни, горива, торове и други стоки. Президентът посочи, че лидери от Африка и Близкия изток също са изразили тревога пред нея заради затрудненията в снабдяването.

Държавният глава запозна дипломатите с предприетите от България действия след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври, свикано заради атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

Тя отбеляза, че въпросът за сигурността в Черно море е бил поставен на среща на върха на ЕС, в рамките на НАТО и на двустранни разговори. Проведена е и тристранна среща между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за координиране на действията в региона.

Йотова изтъкна значението на разширените правомощия на противоминната група между трите държави, включително за оказване на помощ на моряци от поразени плавателни съдове. Предстои и среща в Букурещ и Констанца с румънския президент Никушор Дан, на която ще бъдат обсъдени следващите стъпки в двустранната координация.

Важен елемент от регионалната сигурност е и изграждането на Център за наблюдение и обмен на данни в Черно море с подкрепата на ЕС. Той ще има звена във Варна и Констанца.

Президентът отново постави въпроса за въвеждането на мораториум върху бойните действия в Черно море. Според нея подобна договореност може да бъде постигната чрез активни дипломатически усилия на регионално ниво и с участието на Европейския съюз. България разглежда мораториума като задължително условие в преговорите за мир в Украйна.

Йотова подчерта, че прекратяването на войната може да бъде постигнато единствено чрез дипломация и преговори, като в процеса задължително трябва да участва и Украйна. Тя приветства решението от срещата в Дъблин за създаване на европейски екип, който да се включи в преговорите заедно със САЩ, Русия и Украйна.

В разговора беше засегната и ролята на България в европейската сигурност. Йотова посочи, че страната ни има потенциал да се превърне във важен фактор за Югоизточна Европа и континента чрез участието си в инфраструктурни, енергийни и дигитални проекти. Тя открои и предстоящата през април следващата година среща на върха на ЕС за свързаността с участието на държави от Близкия изток и Азия.

Президентът обърна внимание и на недоволството на европейските граждани от липсата на икономическа и социална стабилност, което според нея застрашава демократичните устои на обществата.

В края на срещата Йотова осъди нападението срещу български граждани на стадиона в Марсилия по време на футболната среща между „Олимпик“ и „Левски“. Тя настоя за категорична реакция от страна на държавите членки. Френският посланик Мари Дюмулен увери президента, че ще бъдат предприети необходимите мерки и виновните за инцидента ще понесат отговорност.