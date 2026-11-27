Седем от водещите български спортни федерации излязоха с обща позиция относно предстоящите промени в Закона за хазарта. Организациите предупреждават, че новите ограничения върху рекламата и спонсорството на хазартни оператори могат да нанесат сериозен удар върху финансирането на клубовете и детско-юношеския спорт.

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Под документа са подписите на Българския футболен съюз (БФС), Българската федерация по волейбол (БФВ, Българската федерация по баскетбол (БФБ), Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), Българската федерация по плувни спортове (БФПС), Българската федерация по тенис (БФТ) и Българската федерация по бокс (БФБ)

Федерациите подкрепят мерките за ограничаване на хазартната зависимост и защитата на децата. Те приемат забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали, предназначени за непълнолетни, както и ограниченията за външна реклама извън спортните обекти.

В същото време обаче настояват да се запази възможността за спонсорски партньорства с лицензирани оператори, при условие че рекламните послания съдържат необходимите предупреждения за риска от зависимост.

„Зад всеки закрит клуб стоят деца“

Според седемте организации приходите от спортно спонсорство не са просто рекламни бюджети, а осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношеските школи и поддръжката на спортните бази.

Особено сериозни могат да бъдат последствията за малките клубове и тези в населените места, където възможностите за алтернативно финансиране са ограничени. „Зад всеки клуб, принуден да прекрати дейността си, и зад всяка закрита школа стоят деца, които губят възможността да спортуват“, предупреждават федерациите.

Те изразяват притеснение, че ограниченията в сегашния си вид могат да доведат до намаляване или прекратяване на вече съществуващи спонсорски договори. Аргументът им е, че партньорството не се изчерпва с поставянето на лого върху екип или спортно съоръжение, а включва и по-широка комуникация около клуба, отбора или първенството.

Искат гарантирано финансиране от хазартните такси

Седемте федерации призовават народните представители да преразгледат спорните текстове при второто четене на законопроекта. Ако държавата реши да запази ограниченията, тя трябва да осигури и алтернативен източник на средства за спорта.

Сред конкретните предложения е въвеждането на законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси. Приоритет според организациите трябва да имат клубовете и детско-юношеският спорт.

„Не противопоставяме здравето на обществото на развитието на спорта. Настояваме законът да защити и двете“, заявяват федерациите, като декларират готовност да участват в работата на парламентарната комисия.

Промените в Закона за хазарта предвиждат сериозно ограничаване на рекламата на хазартни игри и на присъствието на брандовете на операторите. Правителственият проект обаче допуска изключения при спонсорство на спортни клубове и федерации, като рекламата може да присъства върху спортни екипи и съоръжения. Трите законопроекта бяха приети на първо четене от Народното събрание на 18 ноември, а окончателните текстове предстои да бъдат уточнени при следващото разглеждане.