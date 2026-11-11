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Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите
Pixabay

Правителството одобри промени в Закона за хазарта, които ограничават рекламата, затягат контрола и въвеждат нови финансови задължения за организаторите

Министерският съвет прие промени в Закона за хазарта, които предвиждат пълна забрана на рекламата на хазартни игри, техните организатори и отличителните им знаци. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Изключение ще се допуска единствено за ограничено присъствие на търговски марки при спонсориране на спортни клубове, федерации и организации, както и при подпомагане на дейности в културата, здравеопазването и образованието.

Кабинетът одобри и преустановяване на дейността на афилиейт операторите, които популяризират хазартни игри чрез партньорски програми. Мярката цели да ограничи рекламното въздействие и риска от развитие на хазартна зависимост.

Промените включват и по-високи такси за организаторите на хазартни игри.

За дейности, свързани с производството, разпространението и сервиза на игрално оборудване, се въвежда еднократна държавна такса от 50 000 евро за петгодишен лиценз и 100 000 евро за десетгодишен.

През 2027 г. се увеличава алтернативният данък за наземните казина и игралните зали, а от 2028 г. той ще бъде заменен с двукомпонентна държавна такса.

За онлайн залаганията променливата част от таксата ще бъде минимум 100 000 евро месечно. Предвижда се увеличение и на таксите за поддържане на лицензи, вноските за социално отговорно поведение и санкциите при нарушения.

Чуждестранните компании, организиращи онлайн залагания у нас, ще трябва да имат място на стопанска дейност в България. Целта е по-строг контрол върху финансовите потоци, изплатените печалби и дължимите данъци.

Въвеждат се и задължителни парични вноски за банките и платежните институции, които обработват плащания, свързани с хазартни игри.

Правителството предвижда и допълнителни мерки срещу хазартната зависимост сред учениците, включително информационни кампании, превантивни програми и специализирани учебни материали.

Одобрените от кабинета законодателни промени предстои да бъдат разгледани от Народното събрание.

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