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Директорът на 119 СУ пред ТАРАЛЕЖ: Седмица сме без парно, здравето на децата е поставено под риск

Директорът на 119 СУ пред ТАРАЛЕЖ: Седмица сме без парно, здравето на децата е поставено под риск
БТА

Диян Стаматов изрази надежда двата неучебни дни да не бъдат удължавани, въпреки продължаващите проблеми с отоплението

"Здравето на децата е поставено под риск. Опасностите за учителите също са поставени под риск по отношение на тяхното здраве." Това заяви директорът на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов в интервю за ТАРАЛЕЖ по повод липсата на парно, заради която са обявени два неучебни дни.

На въпрос дали има вероятност училището да остане затворено и след тях Стаматов отговори:

"Силните ми очаквания са да няма продължение на неучебните дни. За голямо съжаление обаче от 5 ноември няма топлоподаване в района на училището."

Директорът изрази притеснение от продължителността на аварията и липсата на отопление в учебното заведение.

"Притеснението ми идва от факта, че обикновено "Топлофикация" приоритетно работи за здравните и образователните институции. Приоритетно, защото те са от първостепенна важност за страната."

По думите му 119 СУ, което е най-голямото училище в район "Изгрев" и едно от големите в София, вече седмица е без топлоподаване.

"В конкретния случай обаче 119-о училище, като едно от големите училища в столицата и най-голямото в район "Изгрев", вече седмица няма топлоподаване."

Ситуацията се усложнява допълнително от проблеми с електрозахранването през последните дни.

"Успоредно с това през последните три дни електричеството [неясно] прекъсва, което е съвсем нормално, защото се натоварва електропреносната мрежа. И това води до още по-големи затруднения за провеждането на образователния процес."

Стаматов подчерта, че липсата на нормален учебен процес създава сериозни затруднения и за работещите родители.

"Успоредно с това родителите, които са работещи хора, са силно затруднени с нормалния си работен режим."

Директорът изрази надежда, че проблемите с топлоподаването в район "Изгрев" ще бъдат отстранени възможно най-скоро, за да има "нормален учебен процес"

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