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Формула 1 обмисля резервен вариант за началото на сезон 2027

Формула 1 обмисля резервен вариант за началото на сезон 2027
formula1.com

Малайзия може да приеме първия старт и предсезонните тестове

Ръководството на Формула 1 разработва резервен план за началото на сезон 2027 заради несигурността около провеждането на състезания в Близкия изток.

По предварителния календар кампанията трябва да започне със стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия. Напрежението в региона и опасенията за сигурността при пътуванията до Саудитска Арабия обаче поставят под въпрос провеждането на надпреварата там през март.

Ако състезанието в Саудитска Арабия отпадне, сезонът може да започне в Бахрейн на 14 март, а следващият старт да бъде в Австралия на 4 април.

При невъзможност да се проведе и надпреварата в Бахрейн като алтернатива се разглежда Малайзия. В този случай пистата “Сепанг” може да бъде домакин както на първото състезание за годината, така и на предсезонните тестове.

Малайзия се счита за удобен вариант и от логистична гледна точка, тъй като след това оборудването на отборите може да бъде транспортирано за предстоящите стартове в Австралия, Япония и Китай.

Междувременно от Формула 1 официално обявиха, че настоящият сезон трябва да завърши със състезанията в Катар и Абу Даби.

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