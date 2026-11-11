Москва отхвърля какъвто и да е вариант за размяна на територии с Украйна в рамките на евентуално мирно споразумение. Това обяви руският главен преговарящ Владимир Медински, предават световните агенции.

Въпреки че по-рано днес Медински и представителите на Киев отчетоха известен прогрес в приключилите преговори, американските посредници бяха по-обрани в оценките си. Според Вашингтон липсата на взаимно доверие между двете страни остава сериозна пречка, а различията по ключови теми – включително териториалната – все още не са изгладени.

Пред медията „Вести“ руският преговарящ коментира ситуацията така: „Темата за евентуална размяна на територии периодично се повдига от различни страни. Аз не виждам никаква възможност за размяна на тези територии“.

Според Медински изграждането на справедлива архитектура за сигурност в Европа би осигурило стабилност на континента за десетилетия, а може би и за векове напред. Той подчерта, че руската буферна зона по границата с Украйна вече има сериозни мащаби и ще продължи да се увеличава.

„Винаги, когато Русия е проявявала твърдост и увереност в собствените си сили, в крайна сметка всички препятствия са били преодолявани и е настъпвал период на дългосрочен мир, спокойствие и развитие както при нас, така и при нашите съседи“, заяви Медински. „Ето защо там, където е издигнат руският флаг, той не трябва да бъде свалян. Задачата е друга, за това говорихме днес“, допълни той.

В заключение преговарящият отбеляза, че за Русия единственият удовлетворяващ изход е постигането на победа и подписването на мирно споразумение изцяло при нейните условия.