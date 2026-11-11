Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа
АП/БТА

„Потвърждавам, че към настоящия момент не водим никакви разговори с американците. В момента няма преговори между Съединените щати и нас“, подчерта Резаи

Иран ще нанесе удари по „далечни“ американски военни бази, включително такива в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нови атаки срещу Ислямската република. Това предупреди генералният секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за ливанския телевизионен канал „Ал Маядин“.

„Ако американците допуснат грешка и ни нападнат, няма да се задоволим с нанасянето на удари по близките бази, а ще ударим всички близки бази и освен това ще вземем на прицел далечни американски бази“, заяви Резаи. Той уточни, че за легитимна цел ще се счита всяко съоръжение, от което излитат американски самолети – формулировка, която директно обхваща и базите на САЩ в Европа.

Високопоставеният ирански представител изрази увереност, че Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху вече нямат политическия капацитет да водят дори 10-дневна война.

Резаи отрече твърденията, че в момента текат преки преговори между Техеран и Вашингтон. „Потвърждавам, че към настоящия момент не водим никакви разговори с американците. В момента няма преговори между Съединените щати и нас“, подчерта той. Според него информациите за тайни разговори в Катар са „лъжи и клевети, чиято цел е да облекчат икономическия натиск и да свалят цените на петрола“.

Генералният секретар заяви още, че Иран не обсъжда ядрената си програма дори чрез посредници и е решен да запази целия си обогатен ядрен материал. По думите му суровината е необходима за кораби и подводници с ядрено задвижване, които страната разработва.

„Отговорът, който получихме от американците, беше подвеждащ и белязан от много неясноти и объркване. Поискахме от тях да дадат откровен и ясен отговор на нашите условия, но до днес те не са го предоставили – може би ще го направят в бъдеще“, каза Резаи и опроверга слуховете за планирана среща с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Той отново постави ултиматум, че за да бъде отворен Ормузкият проток, Вашингтон трябва да приеме всички седем основни искания на Техеран. Сред тях са вдигане на американските санкции и блокадата, изплащане на репарации и изтегляне на Израел от Ливан.

„Първата точка в нашата дипломация със Съединените щати е прекратяването на войната на всички фронтове, и по-специално в Ливан“, добави иранският представител.

Още по темата

Иран отново заплаши Израел с пълно унищожение

Иран отново заплаши Израел с пълно унищожение

Тръмп приема премиера на Катар в опит за изход от войната с Иран

Тръмп приема премиера на Катар в опит за изход от войната с Иран

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Европейският парламент почете с минута мълчание жертвите от катастрофата на „Тракия“

Водещи

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

Любомир Каримански: Държавният дълг покрива дефицити, вместо да развива икономиката

  • Преди 3 минути
Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

  • Преди 6 минути
Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

  • Преди 7 минути
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Румънският шофьор твърди, че не е спирал преди удара

  • Преди 12 минути
Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Държавата ограбва софиянци чрез лихвите на "Топлофикация"

  • Преди 22 минути
България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

  • Преди 22 минути
Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

Буря в Португалия приземи самолети и затвори училища

  • Преди 23 минути
Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

Обрат в разследването на убийството на Илиян Филипов: Възможно е друг да е натиснал спусъка

  • Преди 24 минути
Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

Марко Рубио и китайският външен министър са провели "положителен и конструктивен" разговор

  • Преди 33 минути
Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

Кабинетът прие пълна забрана на рекламата на хазарт и по-високи такси за операторите

  • Преди 35 минути
Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

Александър Александров-Алвеша пое отбор от Втора лига

  • Преди 39 минути
Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран заплаши да удари американски бази в Европа

  • Преди 41 минути
Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

Любомир Дацов: Невъзможно е държавата да събере 800 млн. евро от данъка "свръхпечалба"

  • Преди 44 минути
България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

  • Преди 54 минути
Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

Русия изключва всякаква размяна на територии за мир с Украйна

  • Преди 56 минути