Иран заплаши да удари американски бази в Европа

Иран ще нанесе удари по „далечни“ американски военни бази, включително такива в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нови атаки срещу Ислямската република. Това предупреди генералният секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за ливанския телевизионен канал „Ал Маядин“.

„Ако американците допуснат грешка и ни нападнат, няма да се задоволим с нанасянето на удари по близките бази, а ще ударим всички близки бази и освен това ще вземем на прицел далечни американски бази“, заяви Резаи. Той уточни, че за легитимна цел ще се счита всяко съоръжение, от което излитат американски самолети – формулировка, която директно обхваща и базите на САЩ в Европа.

Високопоставеният ирански представител изрази увереност, че Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху вече нямат политическия капацитет да водят дори 10-дневна война.

Резаи отрече твърденията, че в момента текат преки преговори между Техеран и Вашингтон. „Потвърждавам, че към настоящия момент не водим никакви разговори с американците. В момента няма преговори между Съединените щати и нас“, подчерта той. Според него информациите за тайни разговори в Катар са „лъжи и клевети, чиято цел е да облекчат икономическия натиск и да свалят цените на петрола“.

Генералният секретар заяви още, че Иран не обсъжда ядрената си програма дори чрез посредници и е решен да запази целия си обогатен ядрен материал. По думите му суровината е необходима за кораби и подводници с ядрено задвижване, които страната разработва.

„Отговорът, който получихме от американците, беше подвеждащ и белязан от много неясноти и объркване. Поискахме от тях да дадат откровен и ясен отговор на нашите условия, но до днес те не са го предоставили – може би ще го направят в бъдеще“, каза Резаи и опроверга слуховете за планирана среща с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Той отново постави ултиматум, че за да бъде отворен Ормузкият проток, Вашингтон трябва да приеме всички седем основни искания на Техеран. Сред тях са вдигане на американските санкции и блокадата, изплащане на репарации и изтегляне на Израел от Ливан.

„Първата точка в нашата дипломация със Съединените щати е прекратяването на войната на всички фронтове, и по-специално в Ливан“, добави иранският представител.