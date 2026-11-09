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Тръмп приема премиера на Катар в опит за изход от войната с Иран

Тръмп приема премиера на Катар в опит за изход от войната с Иран
АП/БТА

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани е ключов посредник в усилията за мир в региона

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с министър-председателя на Катар – ключов посредник в Близкия изток – на фона на засилващите се дипломатически усилия за прекратяване на войната с Иран, предава Ройтерс. Въпреки това висши американски служители и представители на страните от Персийския залив изразиха скептицизъм относно възможността за бързо постигане на споразумение.

Повече от осем месеца след началото на конфликта, който Тръмп започна съвместно с Израел на 28 февруари, изгледи за категорична военна победа няма. Американският президент омаловажи вероятността от скорошно разрастване на мащабните военни действия, но продължава да отхвърля настоящия ирански план за примирие.

Междувременно взаимните атаки не спират. Според иранските държавни медии в нощта срещу понеделник САЩ са нанесели удари по иранския остров Кешм. В същото време Иран продължава атаките срещу танкери в Персийския залив и Ормузкия проток през този месец, а съюзените с него йеменски бунтовници хуси извършиха нападение срещу Саудитска Арабия.

Висш представител на провинциалните власти в Иран заяви пред полуофициалната информационна агенция Fars, че среднощните удари по остров Кешм не са засегнали жизненоважна инфраструктура или услуги. До момента САЩ не са коментирали съобщенията в иранските медии.

Данни на международни морски агенции от миналата седмица показват, че атаките срещу танкери в региона са се засилили рязко през октомври и се задържат на най-високите си нива от началото на войната. В неделя Техеран, който по принцип не поема отговорност за удари по кораби, обяви, че танкер е навлякъл мина източно от Ормузкия проток.

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани, който съвместява постовете на министър-председател и министър на външните работи на Катар, пристига във Вашингтон след посещение в Техеран миналата седмица. Освен с Доналд Тръмп, той ще разговаря и с вицепрезидента Джей Ди Ванс. Ванс, който през юни ръководеше преговорите за краткотрайното примирие, отново ще се включи в диалога с Доха. Катар действа като основен посредник от самото начало на конфликта, предавайки съобщения между страните и предлагайки варианти за сближаване на позициите им.

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