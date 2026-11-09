ЕК засилва подкрепата за България и Румъния срещу хибридните заплахи в Черноморския регион

Посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България и Румъния е насочено към засилване на сигурността в Черноморския регион на фона на нарастващите хибридни заплахи. Двете държави ще получат допълнителна европейска подкрепа за укрепване на отбранителните си способности, съобщиха от ЕК.

Според Европейската комисия през тази година се наблюдава тревожно увеличение на хибридните заплахи, нападенията и опитите за намеса на територията на ЕС. Половината от регистрираните случаи са засегнали България, Румъния и Черноморския регион.

По време на визитата си Фон дер Лайен ще потвърди ангажимента на ЕС за възстановяване и гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат засилването на военното наблюдение, увеличаването на инвестициите в отбраната и подобряването на способността за реакция при кризисни ситуации.