Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа е станала на пътя преди село Студена в област Перник.На кадрите се вижда автомобил, който е останал завъртян след удара. По превозното средство има сериозни материални щети - едно от колелата, заедно с гумата и джантата, липсва, а бронята е силно деформирана.

По първоначална информация участниците в катастрофата са живи. Към момента няма потвърдени данни за броя на пострадалите и тежестта на евентуалните им наранявания.

Все още не е изяснено колко превозни средства са участвали в произшествието и какви са причините за възникването му. Няма официална информация и за евентуални ограничения на движението в района.

По-рано днес беше съобщено за друга катастрофа на автомагистрала "Струма". По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" движението при 60-ия километър в посока София беше ограничено в една лента заради пътнотранспортно произшествие.

Трафикът в участъка се регулираше от служители на "Пътна полиция". Към момента няма потвърждение дали ограниченията вече са отменени.

Допълнително затруднение за шофьорите по автомагистралата създават и временните ограничения в района на 52-рия километър, край Дяково, свързани с дейности по пътната инфраструктура, предвидени до 10 ноември.

Очаква се допълнителна информация от компетентните институции за обстоятелствата около катастрофата край Студена.