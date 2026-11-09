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Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож
БТА

Треньорът на Левски се извини на феновете, но призова за баланс в оценката на отбора

Хулио Веласкес направи емоционален анализ на загубата на Левски с 0:3 от ЦСКА във вечното дерби. Испанският специалист призна, че отборът му не е успял да отговори на агресията на съперника и е допуснал тежки грешки при головете.

“Ако искаме да можем да спечелим, трябва да изравним тяхната агресивност и динамика. Не го направихме. Не започнахме мача зле, но допуснахме два изключително глупави гола”, заяви треньорът.

ЦСКА поведе с попадения на Макс Ебонг и Йоанис Питас още в началото, а след почивката Жан-Филип Гбамен оформи крайния резултат. Веласкес определи втория гол като такъв “от детската градина”, но смята, че след него “сините” са създали възможности да се върнат в срещата.

“След втория гол мислех, че всичко е приключило. След реакцията на отбора обаче повярвах, че можем да обърнем. Смятах, че без проблем можем да се приберем с 2:2 на почивката”, каза испанецът.

Наставникът се извини на привържениците и не скри колко тежко преживява поражението.

“Аз съм изключително разочарован от резултата. Искам да се извиня на хората, особено за начина, по който загубихме. Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож”, призна той.

Въпреки това Веласкес призова да не се правят крайни заключения. Само дни преди дербито Левски победи Ягелония с 1:0 в Лига Европа и събра седем точки от първите си четири мача в турнира.

“Не можем да тръгнем от това, че в четвъртък сме откритието на Европа, а днес сме ужасни. Отборът прави страхотни неща. Тези глупави грешки и тежката загуба по никакъв начин не заличават невероятните неща, които са постигнали”, подчерта треньорът.

Веласкес отличи и качествата на съперника, като определи Стефано Сенси за най-добрия технически футболист в първенството.

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