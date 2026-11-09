"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

"Токът и отоплението не са привилегия, а необходимост." С тази позиция от "Възраждане" разкритикуваха състоянието на енергийната инфраструктура в страната и проблемите, които оставят домакинства без надеждно електрозахранване и отопление. Становището е разпространено от пресцентъра на политическата формация, съобщава БТА.

Според партията хиляди български семейства са изправени пред несигурност заради честите аварии, недостатъчната поддръжка на инфраструктурата и липсата на ефективни решения от страна на отговорните институции.

"Не може през XXI век българските семейства да се чудят дали утре ще имат топъл дом, работещ хладилник и електричество. Държавата и дружествата, които предоставят тези услуги, дължат на хората сигурност, качество и отговорност, а не поредното оправдание", заявяват от "Възраждане".

Като пример от формацията посочват продължаващите аварии в мрежата на "Топлофикация София", заради които хиляди столичани остават без топла вода и парно.

Друг проблем, върху който партията насочва вниманието, е електрозахранването във вилната зона "Рамануша" край Сливен. Жителите там се оплакват от чести прекъсвания на тока, опасно ниско напрежение и повреди по домакинските електроуреди.

От "Възраждане" подчертават, че последствията от подобни проблеми не се ограничават до временно неудобство, а засягат ежедневието и сигурността на цели семейства. Според формацията особено уязвими са домакинствата с малки деца, възрастните хора и гражданите със здравословни проблеми.

Политическата сила поставя и въпроса за бъдещето на "Топлофикация София", чиито задължения според посочените в позицията данни надхвърлят 1,3 млрд. евро.

От "Възраждане" - София се обявяват категорично против представянето на концесията като неизбежно решение за финансовите и техническите проблеми на общинското дружество.

Според партията не е приемливо дружество да бъде доведено до тежко финансово състояние, а впоследствие натрупаните проблеми да се използват като аргумент за предоставяне на управлението му на частен оператор.

Темата за състоянието на "Топлофикация София" беше обсъдена и на заседание на Столичния общински съвет през миналата седмица. В дискусията участваха кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общински съветници, които разгледаха възможностите за преодоляване на кризата с топлоснабдяването в столицата.

От "Възраждане" настояват държавата, общините и дружествата, предоставящи основни комунални услуги, да поемат отговорност за качеството и сигурността на доставките.

Позицията на формацията е, че достъпът до електричество и отопление трябва да бъде гарантиран като основна необходимост, а не да зависи от поредната авария или отлагано решение.