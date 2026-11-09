Взели капарото и изчезнали: Двама отиват на съд за измами с почивки в Гърция

40-годишен мъж и 42-годишна жена отиват на съд за предполагаема измама с фалшиви оферти за лятна почивка в Гърция. Софийската районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу двамата, които според разследването са заблудили осем души и са получили от тях общо 1700 евро.

Случаят е от май 2025 г., когато обвиняемите предложили на пострадалите възможност да наемат апартамент в Гърция за лятната си ваканция. Според прокуратурата двамата създали у хората убеждението, че могат да им осигурят настаняване, като целта им била да получат неправомерна имотна облага.

За да потвърдят резервацията си, пострадалите трябвало да преведат авансово между 100 и 300 евро по сметка в чуждестранна банка.

Уговорката била внесеното капаро впоследствие да бъде приспаднато от крайната цена за наем на ваканционния имот. Осемте пострадали направили плащанията, като общата преведена сума достигнала 1700 евро.

След получаването на парите обаче обвиняемите спрели да отговарят на телефонните обаждания на хората, твърди прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което са разпитани свидетели и са изготвени експертизи. Според държавното обвинение събраните доказателства дават основание двамата да бъдат изправени пред съда.

Мъжът, посочен с инициали А.К., е обвинен в извършване на престъплението при условията на опасен рецидив. Обвинение е повдигнато и срещу 42-годишната жена с инициали В.П.

Обвинителният акт вече е внесен в Софийския районен съд, като предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото.

Случаят поставя отново въпроса за рисковете при резервирането на ваканционни имоти чрез непроверени оферти и предварителни плащания към непознати лица.

При подобни предложения е важно пътуващите да проверяват самоличността на предлагащия имота, условията за резервация и надеждността на използваната платформа, преди да преведат капаро.

Предстои съдът да разгледа обвиненията срещу двамата. До постановяването на влязла в сила осъдителна присъда те се считат за невинни.