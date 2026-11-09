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Катя Ивкова: Предвидили сме 30 млн. евро за стипендия по 350 евро на специализантите

Катя Ивкова: Предвидили сме 30 млн. евро за стипендия по 350 евро на специализантите
Снимка: БТА

590 млн. евро отиват за грижата за хората, които не са здравноосигурени

В проектобюджета за здравеопазване за 2027 г. са предвидени 30 млн. евро, с които да предоставим във вид на стипендия по 350 евро на всеки специализант. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова при представянето на политиката на здравното министерство за следващата година, цитирана от БТВ.

Една държава не може да функционира без качествена медицинска помощ. Малко над 724 млн. евро са предвидени общо в проектобюджета за здравеопазване за 2027 г.“, посочи тя.

По думите на Ивкова е предвидено 13 линейки да бъдат подменени с нови и малко над 14 млн. евро за стратегически инвестиции. „В тях сме включили и болницата в Ямбол, която 40 г. не е отворила врати“.

Човешките ресурси са най-ценни. Предвидили сме 30 млн. евро, с които да предоставим във вид на стипендия по 350 евро на всеки специализант. Специализантите, които са финансирани от държавата и получават 1550 евро ще получават и тази стипендия от 350 евро, тя е необлагаем доход. По този начин специализантите ще получават 1900 евро“, съобщи Ивкова.

По думите ѝ 590 млн. евро отиват за грижата за хората, които не са здравноосигурени.

„Очакваме бюджетът на НЗОК да покаже увеличение на тези бюджетни пера. Важно е да се осигурят средства за профилактика на децата и възрастните хора. За администрацията в здравеопазването“, посочи тя,

Ивкова добави, че са предвидили дигитализация – надграждане на здравната информационна система, както и качество на предоставяните медицински грижи.

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