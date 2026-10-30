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Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро

Месечната заплата на младите специализанти по държавна поръчка ще бъде минимум 1550,50 евро
Pixabay

Досега нормативният текст указваше 2,5 минимални работни заплати за страната

Месечното трудово възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата по клинични специалности, не може да бъде по-малко от 1550,50 евро. Това е посочено в обнародваните в "Държавен вестник" промени в Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Промяната влиза в сила от днес. Досега нормативният текст указваше 2,5 минимални работни заплати за страната.

Министерството на здравеопазването създава и поддържа електронен портал за специализанти като част от Националната здравноинформационна система, се посочва още в обнародваната наредба, като този текст влиза в сила от 2 ноември. Порталът съдържа информация за всички обявени свободни длъжности за специализанти по клинични специалности и провежданите за тях конкурси по Кодекса на труда; информация за определените от висшите училища места за специализанти по неклинични специалности и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина“; информация за определения от висшите училища план-график за провеждане на включеното в учебните програми теоретично обучение по различните специалности и определените от тях такси за участие; електронните книжки за специализация на всички регистрирани специализанти.

Преди дни министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи пред журналисти, че се предлага 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти държавна поръчка. За портала за обяви за специализанти в здравеопазването Ивкова обясни, че технически той работи, но за да може да заработи напълно трябва да премине и нормативна промяна.

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