Инцидент на кръстовище в Русе: Шофьор блъсна жена и я откара за лечение

48-годишен шофьор блъсна пешеходка в Русе, след което сам я транспортира до болница и се върна на мястото на произшествието. Инцидентът е станал вечерта на 28 октомври в района на кръстовището между улиците "Янтра" и "Плиска".

Сигнал за блъсната жена е подаден в полицията, като около 17:50 часа на мястото е изпратен екип на сектор "Пътна полиция".

При проверката е установено, че пешеходката е била ударена от лек автомобил "Рено Сценик", управляван от 48-годишен мъж.

След произшествието водачът не изчакал пристигането на полицейските служители, а откарал пострадалата до болница "Канев", за да ѝ бъде оказана медицинска помощ. Впоследствие той се върнал на мястото на катастрофата.

При извършения медицински преглед лекарите установили фрактура на палец. Жената е настанена в отделение на лечебното заведение за лечение.

На двамата участници в инцидента са направени проби за употреба на алкохол, като резултатите и при двамата са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда продължават да изясняват причините и обстоятелствата, довели до пътния инцидент.