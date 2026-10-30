Мирчев: Правителството се страхува да унищожи руските дронове, за да не разсърди Кремъл

Правителството е разполагало с информация за приближаващите морски дронове час преди атаката срещу контейнеровоз край нос Калиакра, но не е предприело действия, за да предотврати потапянето му. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Той обвини управляващите, че се страхуват да реагират срещу Русия, и настоя за отговори защо не са използвани възможностите за неутрализиране на дроновете.

Според Мирчев има сериозни основания да се смята, че атаката е извършена с три руски морски дрона от типа Raider B650.

„С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три руски дрона Raider B650“, заяви той.

Мирчев: Французите са ни предупредили 60 минути преди атаката

Съпредседателят на „Да, България“ постави въпроса защо българските власти не са реагирали, след като според неговата информация специализиран френски самолет за радиоелектронна борба е предупредил за приближаващите дронове един час преди удара.

По думите му френският самолет е разполагал с техническа възможност да неутрализира заплахата.

„Има възможност френският самолет да направи така, че да неутрализира дроновете. И въпросът е, поискали ли са българските власти нещо подобно“, попита Мирчев.

Той посочи и друга възможност за противодействие – испанските изтребители F-18, базирани в Румъния, които според него са могли да унищожат дроновете независимо от метеорологичните условия.

„Поискала ли е българската страна това да се случи? Знаели сме 60 минути преди удара“, заяви депутатът.

Мирчев настоя правителството да обясни защо не съобщава публично предполагаемия произход на дроновете.

„Защо все още българското правителство не казва, че става дума за този руски дрон или негова модификация“, попита той.

По думите му съществуват видеозаписи и анализи на независими разследващи организации, които подкрепят тази версия.

Твърденията на Мирчев за произхода на дроновете и предварителното предупреждение са част от неговата политическа позиция и не са независимо потвърдени в предоставената информация.

„Защо могат да бъдат унищожени на 12 мили, а не на 15?“

Мирчев оспори и аргумента на премиера Румен Радев, че България не е могла да предприеме действия срещу дроновете, тъй като те са се намирали извън териториалните води на страната.

Според съпредседателя на „Да, България“ подобно обяснение е неприемливо, когато съществува непосредствена заплаха за търговското корабоплаване и околната среда.

„Защо могат да бъдат унищожени на 12 мили от брега, а не могат да бъдат унищожени на 15 мили и заплашват търговското корабоплаване и създават риск за огромно замърсяване?“, попита той.

Мирчев настоя за повече прозрачност относно действията на българските институции преди и след атаката.

„Защо не ни се казва как е действала българската държава и че дроновете са руски? Защо България трябва постоянно да се снишава, да прекланяме главичка, да синхронизираме с Путин и Кремъл и пак да ни удрят, и удрят, и удрят, и да ни замърсяват Черноморието“, заяви той.

Опасения за замърсяване и поскъпване на морския транспорт

Съпредседателят на „Да, България“ предупреди и за възможните икономически и екологични последици от потапянето на контейнеровоза, който по думите му е превозвал 421 големи контейнера, включително опасни товари.

Според Мирчев тепърва предстои да се установи как евентуалното замърсяване ще се отрази на българското Черноморие и туристическия сектор.

Той посочи, че атаките вече оказват влияние върху търговското корабоплаване заради значителното увеличение на застрахователните разходи.

По думите му това ще доведе до по-високи разходи за компаниите, които търгуват със зърно и торове.

„Правителството няма план как да реагира“

В заключение Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към управляващите, като заяви, че според него липсва адекватна стратегия за защита на българските интереси в Черно море.

„Правителството няма план как да реагира. Знае, че дроновете са руски, но се страхува да ги потопи, да не би Русия да им се разсърди“, заяви той.

Мирчев обвини кабинета, че избягва действия, които биха могли да предизвикат реакция от Москва.

„Страхува се да предприеме каквото и да е действие, за да не тръгне срещу господаря си, който е решил на километри от Калиакра да потопи контейнеровоз с 421 контейнера с опасни товари“, каза още съпредседателят на „Да, България“.

Изявлението му поставя въпроси за готовността на България да реагира при заплахи за морската сигурност, както и за координацията със съюзниците от НАТО при подобни инциденти.