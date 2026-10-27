Ивайло Мирчев: България ще тръгне надолу, ако дадем цялата власт на Радев чрез матрьошката му Йотова

"България ще тръгне още надолу, ако дадем цялата власт на Румен Радев чрез матрьошката му Илияна Йотова." Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, отправяйки остри критики към управляващите преди втория тур на президентските избори.

Според него правителството не е постигнало успех в нито една основна политика, а предложеният бюджет предвижда неочаквано висок дефицит и значителен държавен дълг.

"Няма една политика, в която управляващите да се справят. Човек нещо добро да иска да каже, не може", коментира Мирчев.

Той благодари на избирателите на ГЕРБ, които според посочените от него данни са подкрепили Андрей Гюров на първия тур.

"Хората трябва да осъзнаят, че ако наистина дадем цялата власт на Румен Радев и Илияна Йотова остане технически секретар на Радев, България ще тръгне още надолу", предупреди той.

Мирчев обвини премиера в политическо сближаване с "Възраждане", като определи подкрепата за Йотова от страна на Костадин Костадинов като "истинската сглобка".

Той разкритикува и използването на официалните канали на Министерския съвет за разпространение на съобщение в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев.

Съпредседателят на "Да, България" засегна и външната политика, като отхвърли твърденията, че политическата му формация настоява за изпращане на български войници в Украйна. Мирчев припомни решенията на Народното събрание от 2022 и 2025 г., които според него изключват подобна възможност.

Остри критики бяха отправени и към президента Йотова заради помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Мирчев постави въпроса дали е упражняван натиск при вземането на решението и поиска изясняване на обстоятелствата.

По отношение на икономиката той обвини кабинета, че не предприема достатъчно мерки срещу поскъпването на живота.

"Еврозоната няма никакво отношение към инфлацията", заяви Мирчев, като посочи, че правителството е пропуснало възможността да ограничи цените на горивата чрез облагане на свръхпечалбите в петролния сектор.

Мирчев коментира и премахването на сатирични страници от социалните мрежи. Той отрече да стои зад групата "Българските елфи", макар да призна, че познава нейни представители и е използвал техни разследвания.

Според него свалянето на страниците е резултат от действия на екип, свързан с вътрешния министър Иван Демерджиев. Мирчев заяви, че поддържа комуникация с "Мета", Европейската комисия и Държавния департамент на САЩ по случая. Тези обвинения не са независимо потвърдени.

"Не може на свободни хора да им ограничавате свободата на словото!", категоричен бе той.

В заключение Мирчев призова за подкрепа за Андрей Гюров на балотажа, като определи предстоящия вот като възможност да бъде ограничена концентрацията на власт.

"Целта на Радев е да е президент и премиер едновременно. Йотова не трябва да спечели, защото се превръща в матрьошката на Радев", заяви съпредседателят на "Да, България".