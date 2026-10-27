ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК официално обяви резултатите от президентските избори на 25 октомври.

Гласа си в неделя са дали 1 525 034 български граждани от общо 6 584 025 имащи право да гласуват., съобщиха на заседание от Централната избирателна комисия (ЦИК).

На първо място е кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 528 951 действителни гласа. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 гласа.

Тандемът Йотова-Вълчев събра 34,759% от гласовете и ще се изправи на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които осъбраха 31,952%.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,807 процентни пункта, което очертава оспорвана надпревара за президентския пост.

На трета позиция се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,545%. След тях са кандидатите, издигнати от МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манов, за които са гласували 4,608% от избирателите.

Опцията „Не подкрепям никого“ е предпочетена от 4,426% от участвалите във вота.