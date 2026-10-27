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Радев: До 1 година трябва да са готови проектите за ключовите магистрали

Радев: До 1 година трябва да са готови проектите за ключовите магистрали
БТА

Правителството ще ускори подготовката на стратегическите пътни проекти в Северна България

До една година трябва да са готови проектите за ключовите магистрали. Това каза премиерът Румен Радев.

Радев заедно с министъра на регионалното развитие Иван Шишков се срещнаха с кмета на Велико Търново Даниел Панов.

Правителството ще ускори подготовката на стратегическите пътни проекти в Северна България, като целта е до средата на следващата година да започне строителството на два важни инфраструктурни обекта край Велико Търново, обявиха Радев и Шишков.

Министър-председателят коментира и преговорите с Европейската комисия за Бюджет 2027, като увери, че кабинетът ще защитава социалните плащания и инвестициите в регионите.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи като най-неотложни проблеми свлачището в района на крепостта „Трапезица“, Присовските завои и изграждането на Северния пътен възел. Той каза, че това са обекти с пряко значение за безопасността и облекчаването на трафика в града.

Преди срещата във Велико Търново премиерът и регионалният министър са инспектирали ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“.

Радев посочи, че строителите вече работят на две смени, за да може движението през съоръжението да бъде възстановено за коледните празници. Окончателното приключване на ремонта се очаква до Великден.

Министър-председателят подчерта, че техническите специалисти са потвърдили необходимостта от строителните дейности. Ремонтът е започнал през 2025 г. като неотложен, но впоследствие е бил прекъсван неколкократно.

„Повече не може да бъде отлаган. Взели сме всички мерки да приключи навреме“, посочи Радев.

Той добави, че са предприети действия за подобряване на пътната безопасност, включително с полицейско присъствие.

Регионалният министър Иван Шишков каза, че проектирането на реконструкцията на Присовските завои вече е започнало.

Амбицията е през следващите шест месеца да бъдат подготвени необходимите проекти и да бъде одобрен подробният устройствен план. Уверенията в момента са, че в средата на следващата година ще можем да започнем строителството, заяви той.

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