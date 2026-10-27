Партията на Нетаняху поиска удължаване на изборния ден в Израел

Партията „Ликуд“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху е поискала удължаване на работното време на избирателните секции на фона на оспорваните парламентарни избори в страната. Целта е да бъдат мобилизирани повече избиратели на управляващата партия, предаде Асошиейтед прес.

„Подадохме искане за удължаване на работното време на избирателните секции! Гласувайте само за „Ликуд“, призова партията в публикация в Telegram.

Повечето избирателни секции в Израел отвориха в 08:00 ч. местно време, което съвпада с българското. По предварителен график гласуването трябва да приключи в 23:00 ч.