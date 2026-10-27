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Палестинци протестират срещу израелската военна операция на Западния бряг, докато в Израел гласуват

Палестинци протестират срещу израелската военна операция на Западния бряг, докато в Израел гласуват
Снимка: AP/БТА

Над 3000 палестинци са били принудени да напуснат домовете си в Хеброн, а ООН предупреди за риск от етническо прочистване

Израелски войски изстреляха шокова граната във вторник, за да разпръснат палестинци, събрали се на протест срещу израелска военна операция, която разсели хиляди жители от квартал в Хеброн в окупирания от Израел Западен бряг, предаде Ройтерс.

Безредиците, които последваха смъртта на двама израелски войници, простреляни от палестински въоръжени мъже на контролно-пропускателен пункт миналата седмица, се разразиха, докато израелците гласуваха на избори, на които позицията на страната на Западния бряг беше основен политически въпрос.

Някои палестински представители обвиниха премиера Бенямин Нетаняху, че е започнал репресии на Западния бряг, съвпадащи с гласуването, като начин да активизира десните си поддръжници. Правителството твърди, че операцията му е отговор на нападението срещу войниците му.

Група палестински мъже, жени и деца се събраха на протеста във вторник. Един възрастен мъж държеше плакат с надпис: "Не на колективното наказание, не на затварянето на предприятия и не на разселването."

Военните заявиха, че са изстреляли шокова граната, за да ги разпръснат, за да може операцията им да продължи.

В понеделник Организацията на обединените нации заяви, че над 3000 палестинци са били принудени да напуснат домовете си от израелската военна операция, която е била насочена към квартали в близост до контролно-пропускателния пункт, където палестински въоръжени мъже убиха двамата израелски войници в петък.

"Колективното наказание е тежко нарушение на международното право," заяви в изявление върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк. "Заплахите за изпразване и заличаване на цели квартали също пораждат сериозни опасения за етническо прочистване."

Израелските военни заявиха в неделя в изявление, че войските ще извършват разрушения в района. В него се казва, че войниците не са открили никакви оръжия при претърсването на къщите.

След нападението срещу контролно-пропускателния пункт в петък Израел блокира входовете на повечето палестински градове и села на Западния бряг, което сериозно ограничава свободата на движение на палестинците.

Нура Насар, разселена жителка, която присъства на протестите, каза, че е имала затруднения да получи медицинска помощ заради блокажите.

"Къде е демокрацията във всичко това? Изборите им са днес, разбира се, но какво да кажем за нас? Не сме ли човешки същества? Искаме да излезем, искаме да посетим лекар," каза Насар.

Нетаняху и основният му съперник Гади Айзенкот се противопоставят на създаването на независима палестинска държава редом с Израел. Жители, прогонени от квартал Хеврон, заявиха, че изборите във вторник в Израел няма да променят много реалността на място в териториите, окупирани от Израел от 1967 г.

"Сред себе си те ще изберат кой е потисникът и кой ще унищожи палестинския народ. Това е техният избор," каза Сана Салман Абу Снейне, друг експулсиран жител.

Правителството на Нетаняху ръководи бързото разширяване на израелските селища, които се считат за незаконни от органите на ООН и повечето страни, въпреки че Израел оспорва това. При управлението на дясното крило на коалицията на Нетаняху също се наблюдава вълна от насилие от страна на войнстващи заселници срещу палестинци.

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