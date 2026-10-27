Великобритания обвини двама мъже в шпионаж в полза на Иран

Двама британски граждани са обвинени в предполагаемо подпомагане на иранското разузнаване във връзка с разследването на инцидент във военновъздушната база RAF Fairford през септември, съобщават британските власти, цитирани от BBC.

24-годишният Мохмед Ахмад Абдулкарим от Уестминстър е обвинен в съдействие на чуждестранна разузнавателна служба съгласно Закона за националната сигурност на Великобритания.

Другият обвиняем, 24-годишният Нуман Есгир, също от Уестминстър, е обвинен за влизане в забранен обект с намерение да извърши действия, увреждащи интересите на Обединеното кралство. Твърдяното нарушение е от 22 август – няколко седмици преди ареста му в близост до военновъздушната база в Глостършир.

Двамата трябва да се явят пред магистратския съд в Уестминстър във вторник.

Подозрителни микробуси предизвикаха евакуация

Разследването започна, след като на 27 септември три подозрителни микробуса бяха забелязани в близост до RAF Fairford, която се използва от Военновъздушните сили на САЩ. Властите обявиха сериозен инцидент, десетки жители бяха евакуирани, а около базата беше изграден широк полицейски кордон.

При проверката не бяха открити взривни материали в микробусите, но полицията иззе известно количество бензин.

Есгир беше сред петимата мъже, арестувани близо до базата по подозрение за престъпления по Закона за взривните вещества, а впоследствие и за подготовка на терористичен акт. Всички бяха освободени под полицейска гаранция на следващия ден.

На 20 октомври Есгир беше арестуван повторно. На същата дата беше задържан отново и 25-годишен британско-ирански гражданин по подозрение за подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба. Той впоследствие беше освободен без повдигане на обвинения, но остава под гаранция във връзка с първоначалния си арест по подозрение за подготовка на терористични актове.

Последвалите арести доведоха и до разпит на Абдулкарим от антитерористичните служби. Общо осем мъже са били арестувани в рамките на разследването.

Антитерористичната полиция говори за предполагаема иранска намеса

Помощник-комисарят Лорънс Тейлър заяви, че освобождаването на петимата заподозрени през септември е породило въпроси и спекулации сред обществеността.

Той защити действията на разследващите, като подчерта, че тактиките на антитерористичната полиция невинаги изглеждат логични за външните наблюдатели, но зад тях стоят конкретни основания.

По думите му предприетите действия са позволили по-бърз напредък на разследването и събиране на по-силни доказателства, довели до повдигането на обвиненията.

Тейлър заяви още, че през последните месеци полицията е установила поредица от инциденти, за които има основания да смята, че са били организирани от иранската държава. Иран отрича да е замесен в случая с RAF Fairford.

Базата е използвана за операции в Близкия изток

RAF Fairford от десетилетия служи като предна оперативна база на американските военновъздушни сили. През последните месеци оттам бяха изпращани бомбардировачи B-1 и B-52 към Близкия изток, след като Великобритания разреши използването на базата за отбранителни удари срещу Иран.

След инцидента през септември САЩ изтеглиха бомбардировачите от базата и ги върнаха в страната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението е било взето заради „някои заплахи“ към обекта, без да посочва допълнителни подробности.

Тръмп изрази и изненада от освобождаването на първоначално задържаните мъже, като заяви, че американските власти не биха постъпили по същия начин.

Разследването във Великобритания продължава, като повдигнатите обвинения все още трябва да бъдат разгледани от съда.