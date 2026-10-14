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Анди Бърнам обеща на Зеленски, че британската подкрепа за Украйна няма да се промени

Анди Бърнам обеща на Зеленски, че британската подкрепа за Украйна няма да се промени
АР/БТА

„Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени“, заяви британският премиер

Британският премиер Анди Бърнам увери украинския президент Володимир Зеленски, че подкрепата на Великобритания за Украйна ще остане непроменена. Това стана по време на срещата им на „Даунинг стрийт“ днес, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Зеленски беше посрещнат с почетен караул от военнослужещи на Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна, които Бърнам определи като причина за „мрачни и трудни дни“ за страната.

„Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени“, заяви британският премиер.

Зеленски благодари за подкрепата и определи британския народ като един от най-силните партньори на Украйна в историята ѝ.

Срещата се проведе на фона на напрежение в отношенията между Киев и Вашингтон. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския дизел заради опасения от покачването на цените на горивата в САЩ преди междинните избори през ноември. В отговор Лондон заяви, че ще продължи натиска върху Москва.

Тръмп също така заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер и изрази мнение, че руският президент Владимир Путин има по-голямо желание за мирно споразумение от украинското ръководство. Допълнително безпокойство предизвикаха изявленията на Зеленски, че Киев не е получил предварително предупреждение от САЩ за руските ракетни удари в понеделник и вторник.

Преди срещата британският премиер заяви пред Камарата на общините, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна. Той посочи, че подбира внимателно думите си след решението на американския президент за руския дизел, тъй като се стреми да създаде условия за помирение.

„Ще изслушам внимателно президента Зеленски, но днес той няма да си тръгне от Великобритания с празни ръце“, заяви Бърнам.

По време на разговорите британският премиер потвърди, че страната му ще ускори доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна заради засилените руски бомбардировки. Става дума и за британски леки многоцелеви ракети, които са показали ефективност срещу руски дронове с реактивни двигатели.

Бърнам съобщи още, че е възложил на министрите си да проучат допълнителни възможности за подкрепа на Киев и увери Зеленски, че правителството разглежда всички възможни варианти.

Британският премиер подчерта, че украинският президент е готов да преговаря по предложението на Тръмп за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура. Той обаче отбеляза, че Русия продължава да атакува стратегически обекти в Украйна.

„В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви Бърнам.

 
 
 

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