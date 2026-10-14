Украйна: SpaceX възпрепятства дроновете за атака и отбрана, отношенията със САЩ се влошават

Украйна заяви, че SpaceX на Илон Мъск е ограничила услугите на Starlink в сряда, възпрепятствайки украинските дронове за атакуващи мисии и противовъздушна отбрана, тъй като отношенията между Киев и Вашингтон рязко се влошиха, предаде Ройтерс.

Русия обстреля с ракети и дронове украинските градове, прекъсвайки електричеството на стотици хиляди хора при атаките. Президентът Володимир Зеленски нарече това "демонстративно неуважение" към призива на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в енергийния сектор.

През последните дни президентът на САЩ публично се обърна срещу Зеленски, след като миналата седмица рязко отмени санкциите върху руския дизел под политически натиск да намали цените на горивата, които скочиха рязко, откакто той започна война срещу Иран. Той призова Киев да спре атаките срещу руски рафинерии и заяви, че украинците трябва да сменят своя лидер от военно време.

През уикенда Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се споразумели да спрат атаките срещу енергийни цели, въпреки че нито една от страните не потвърди това, а през последните два дни се наблюдават интензивни руски бомбардировки, включително на украински електроцентрали.

След нощ на бомбардировки на столицата Киев руските удари продължиха през целия ден в сряда, като шестима души бяха убити в западния град Луцк, където областният губернатор съобщи, че са били ударени склад и жилищна сграда.

Украйна, от своя страна, продължи ударите с далечни разстояния срещу Русия, поразявайки най-големия център за данни на Русия, въпреки че твърди, че засега се въздържа от удари по енергийни цели, за да покаже уважение към Тръмп.

Украински военни представители заявиха, че SpaceX на Мъск без предупреждение е прекъснала функционирането на военните терминали Starlink, когато те се движат с висока скорост.

Киев инсталира приемници Starlink в много от своите дронове като част от бордовите им системи за насочване. Starlink работи в цяла Украйна, включително на територия, контролирана от руски сили.

"Нашите отбранителни сили не получиха предупреждение за това ограничение и това доведе до прекъсване на няколко мисии", написа в Telegram президентският съветник Сергий Бескрестнов.

Според източник от Министерството на отбраната и друг военен източник прекъсването на скоростта възпрепятства способността на Украйна да извършва удари по руски цели в Украйна и да се защитава от руски дронове, използвайки собствени дронове-прехващачи.

Бескрестнов заяви, че SpaceX е наложила ограничение на скоростта от 160 км в час. Източник от Министерството на отбраната заяви пред Ройтерс, че военните подразделения са съобщили, че системите за насочване губят връзка при скорости, по-малки от половината от тази.

SpaceX не отговори веднага на искането за коментар. Източник от Министерството на отбраната заяви, че Украйна е във връзка с компанията, както и с правителството на САЩ и НАТО, за да поиска разяснения относно внезапните ограничения.

Предположението, че компанията на Мъск е ограничила украинските военни възможности, предизвика остра реакция от Полша, която плаща за украинските абонаменти за Starlink от името на Киев.

"Хей, @elonmusk, човече, пак ли си играеш политика с продуктите си?", попита полският външен министър Радослав Сикорски Мъск в X. "Като ваши европейски клиенти, ние ви наблюдаваме."

Нямаше незабавен отговор от Мъск, който в миналото е наричал Сикорски "дребен човек".

Акциите на европейския сателитен оператор Eutelsat, който се смята за най-добрия шанс на Европа да се справи със Starlink, скочиха в сряда, тъй като някои инвеститори заложиха, че европейските доставчици биха могли да се възползват от нарастващото напрежение между Вашингтон и Киев.

Мъск е близък политически съюзник на Тръмп, а предположението, че SpaceX може да ограничи украинските възможности, засили по-широките украински опасения, че Вашингтон може да спре подкрепата си за бойните действия, за да принуди някогашния си съюзник да направи отстъпки.

Източници са съобщили на Ройтерс и други медии, че САЩ са заплашили да прекратят предоставянето на разузнавателна информация за ранно предупреждение за ракетни удари срещу Украйна, за да окажат натиск върху Киев да преустанови атаките срещу руски петролни рафинерии.

Спасители в Киев изваждаха ранените на носилка от останките на взривена жилищна сграда през нощта, докато пожарникарите се бореха с огромен пожар в тъмнината. Властите съобщиха, че на мястото на инцидента са загинали 2-ма души, а 21 са ранени.

Около 600 000 души останаха без ток, след като руски ракети се насочиха към електроцентрали по време на часове атаки, насочени предимно към Киев и Харков, втория по големина град в Украйна.

Руското министерство на отбраната потвърди, че е ударило четири електроцентрали в и около Киев и две в Харков, наред с други цели. Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения.

Украински представители заявиха късно във вторник, че не са получавали предупреждения от западните партньори втори ден преди руските ракети да ударят столицата. Тръмп настоя във вторник, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация.

Зеленски определи последните руски атаки като умишлено пренебрежение към декларацията на Тръмп за прекратяване на огъня по отношение на енергийните цели.

"Русия не смята изявленията на американския президент за силни", написа Зеленски в X. "Ударът беше изцяло умишлен и демонстративен по своя мащаб - Русия никога преди не е показвала толкова демонстративно неуважение към Съединените щати."

Зеленски заяви, че Украйна е готова да спазва енергийното примирие и не е атакувала руски рафинерии, откакто Тръмп го обяви, но няма да продължи да се въздържа, ако Русия игнорира предполагаемото примирие. Кремъл заяви във вторник, че контактите относно енергийното примирие продължават.

Украйна съобщи за свалянето само на 4 от 39 руски ракети, което отразява отслабената противовъздушна отбрана на Киев срещу бързо движещи се балистични ракети и дронове с реактивен двигател на фона на недостиг на оръжия.