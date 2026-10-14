Домбровскис: ЕС се стреми да набере средства за Украйна на срещите на МВФ и Г-7

Украйна е изправена пред недостиг на финансиране за 2027 г. и Европейският съюз се опитва да набере допълнителни средства за страната на срещите на Международния валутен фонд и финансовите министри на Г-7 тази седмица в Банкок, заяви европейският икономически комисар Валдис Домбровскис, предаде Ройтерс.

Финансирането на Украйна за 2026 г. вече е покрито, като около 31 милиарда евро от ЕС чакат да бъдат отпуснати веднага щом Киев гласува за договорените реформи.

Но въпреки още 45 милиарда евро (50 милиарда долара), обещани от ЕС за 2027 г., нуждите на Украйна ще бъдат много по-високи и ЕС се надпреварва да организира паричните средства от страни като Норвегия, Швейцария, Канада, Япония или Великобритания.

"Това е една от темите, които се обсъждат по време на срещите на МВФ и Г-7, където се стремим да мобилизираме подкрепа от други партньори", каза Домбровскис пред Ройтерс в кулоарите на срещите на МВФ в Банкок.

"От самото начало подчертавахме, че Европейският съюз се стреми да покрие приблизително две трети от финансовите нужди на Украйна и очакваме други партньори да покрият останалата част", каза той.

За да спечели време и други да се включат, ЕС планира да изплати предварително 45-те милиарда евро, които е предвидил за Украйна през следващата година, но въпросът се усложнява от факта, че ЕС все още изчислява от колко ще се нуждае Украйна през следващата година.

"Струва си да се отбележи, че има разлика между това, което редица държави членки на НАТО са обещали за военна подкрепа за Украйна, и това, което всъщност е било предоставено. Намаляването на тази разлика би допринесло значително за справяне с нуждите на Украйна от военно финансиране", каза Домбровскис.

Домбровскис посочи Норвегия като положителен пример за значителна помощ.

"Норвегия обеща още 9 милиарда евро за следващата година. Тази година тя предостави подобна сума, което е много значителна сума", каза той.

На въпроса дали други помагат, но не достатъчно, той отговори: "Казано направо, да."