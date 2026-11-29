Швейцарците дадоха зелена светлина на референдум за смекчаване на строгите регулации при износа на въоръжение, след като 54,3% от гласоподавателите подкрепиха промените. Данните са от окончателните резултати на Федералната статистическа служба, цитирани от агенция ДПА.

Новите правила ще позволят в редица случаи държавите, придобили швейцарска военна техника, да я реекспортират към трети страни, без да се налага да искат предварително разрешение от Берн.

Досега действащият закон налагаше пълно ембарго върху доставките на оръжие за държави, въвлечени във военни конфликти, без значение дали са нападатели, или се защитават. Този подход създаде сериозно напрежение между Швейцария, Германия и други европейски съюзници след избухването на войната в Украйна.

От своя страна федералното правителство предупреди, че досегашните рестрикции удрят по конкурентоспособността на местната военна индустрия, принуждавайки чуждестранните партньори да търсят алтернативни доставчици.

Успоредно с това 59,8% от участниците в допитването гласуваха за забрана на шумните фойерверки, въпреки че кабинетът и парламентът призоваха тя да бъде отхвърлена. Инициативата бе задвижена от граждани с основен мотив да се спестят стресът и паниката, които гърмежите предизвикват у животните.

Предвижда се забраната да стане факт в рамките на следващите две години и да засегне основно употребата от частни лица. Публичните зари по време на фестивали и на националния празник на конфедерацията ще продължат да се провеждат.

Властите в Берн се обявиха против предложението, изтъквайки, че пиротехниката е утвърдена традиция, а подобно ограничение ще нанесе тежки финансови щети на производителите и търговците в бранша.