Александра Фейгин спечели титлата при жените на международния турнир по фигурно пързаляне в Целе, Словения. Българката завърши надпреварата от календара на European Criterium с убедителна преднина пред своите конкурентки, след като получи най-високи оценки и в кратката, и във волната програма. Фейгин събра общо 170.47 точки. Втора се нареди чехкинята Барбора Тикалова със 153.87 точки, а третото място зае представителката на домакините Юлия Ловренчич със 151.48.

Александра Фейгин се класира за финала на световното първенство в Прага

Фейгин започна силно още в кратката програма, където получи 62.63 точки. Оценката й включва 35.91 точки за технически елементи и 26.72 за компонентите на изпълнението. Българската състезателка показа стабилност и във волната програма. За нея тя получи 107.84 точки - 55.56 за техническото изпълнение и 52.28 за компонентите.

Българското участие в Целе донесе и други добри резултати. При девойките Варвара Абрамкина завърши на пето място със 153.89 точки, докато Милена Велчева зае 21-вата позиция със 114.46 точки. В различните възрастови групи на турнира се включиха общо 32 български фигуристи.

За Фейгин златото в Словения е силен резултат в началото на сезона.