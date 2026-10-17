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На косъм от трагедия в Зимния дворец: Стъкло падна на сантиметри от деца

На косъм от трагедия в Зимния дворец: Стъкло падна на сантиметри от деца

В момента на падането младите хокеисти са били струпани пред една от вратите

Опасен инцидент в Зимния дворец на спорта в София можеше да завърши с тежки последствия. Стъкло с внушителни размери падна от покрива на съоръжението по време на мач по хокей на лед между юношеските формации на ЦСКА и НСА. Инцидентът се е случил, докато на леда са били 12-годишни деца.

Енчо Керязов: „Зимният дворец" прилича на казино, а вътре няма лед

Стъклото се е стоварило в централната част на пързалката, а само щастливото стечение на обстоятелствата е предотвратило възможността някое от децата да бъде ударено. В момента на падането младите хокеисти са били струпани пред една от вратите. Съдията незабавно е прекратил играта, след като е станало ясно какво се е случило.

Случаят отново поставя сериозни въпроси за безопасността и състоянието на едно от основните съоръжения за ледени спортове в България. Зимният дворец от години е обект на критики заради условията, при които тренират състезателите.

В началото на 2026 г. проблемите в спортната зала отново попаднаха във фокуса на общественото внимание заради условията за подготовка на фигуристката Александра Фейгин. Предстои да се изяснят причините за инцидента и дали са необходими допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на спортистите и посетителите.

Наскоро министърът на младежта и спорта Енчо Керязов назначи ново ръководство на Зимния дворец на спорта, но на цялата спортна общественост е ясно, че проблемите са натрупвани с десетилетия безхаберие.

 

 

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