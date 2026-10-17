Новини
Търси
Подкаст
Общество

Над 100 кучета, постоянен лай и страх за децата: Напрежение в село Бистра

Над 100 кучета, постоянен лай и страх за децата: Напрежение в село Бистра
Pixabay

Доброволци отглеждат животните в два частни имота, а местните хора сигнализират за шум, миризми и кучета, които навлизат в чужди дворове

Около 100 кучета се отглеждат в два частни имота в търговищкото село Бистра, а жителите се оплакват от постоянен лай, неприятни миризми и опасения за безопасността на децата си. Животните са под грижите на доброволци от сдружение "Лъки и приятели", но на мястото няма регламентиран приют.

Според част от местните хора кучетата напускат имотите, в които се отглеждат, и навлизат в съседни дворове. Жителите твърдят, че ежедневният шум нарушава спокойствието им и създава напрежение в селото.

"Денонощен лай, миризми, кучетата излизат извън имота, влизат в чужди имоти. Децата се страхуват, което не е приятно за един родител", разказва Михаела Борисова пред bTV.

Тюркян Адил, чието семейство живее в съседство с един от имотите, също споделя, че присъствието на толкова много животни затруднява ежедневието им.

По думите ѝ детето ѝ не може спокойно да играе в двора заради кучетата, които според нея прескачат оградите и се появяват около къщата.

От сдружението обаче защитават дейността си и подчертават, че посвещават лични средства и свободно време на спасяването на животни в нужда.

Доброволецът Деница Костова обяснява, че през годините са извършвани множество проверки, включително след подадени сигнали, но при тях не са установени съществени нарушения.

"Години наред се разоряваме буквално и си жертваме цялото свободно време, усилия, личен живот и средства, за да можем да спасяваме всякакви възможни животни в нужда", заявява тя пред bTV.

При извършените проверки институциите са установили около 70 чипирани кучета в двата имота. Според представената информация действащото законодателство не определя максимален брой кучета, които могат да бъдат отглеждани в подобни частни имоти.

Кметът на село Бистра Аптула Аптулов коментира, че възможностите на институциите за намеса са ограничени именно заради липсата на законова забрана.

Доброволците са поискали от местната власт подходящ терен, на който да бъде създаден приют за животните. Според тях това би позволило дейността да бъде преместена и да се намери решение на напрежението със съседите.

От Община Търговище обаче посочват, че към момента няма възможност за предоставяне на такъв терен.

Така спорът в село Бистра остава нерешен. От едната страна са доброволците, които се грижат за изоставени животни, а от другата - жителите, които настояват за спокойствие и безопасност в домовете си.

Още по темата

Подпалиха два служебни автомобила на ДПС в Търговище

Подпалиха два служебни автомобила на ДПС в Търговище

Двама задържани след побой над 18-годишен ученик в Търговище

Двама задържани след побой над 18-годишен ученик в Търговище

Сигнал за взривно устройство в НОИ – Търговище

Сигнал за взривно устройство в НОИ – Търговище

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

От протестите срещу американските самолети до ремонт на пътя: какво спечели село Безмер

От протестите срещу американските самолети до ремонт на пътя: какво спечели село Безмер

Водещи

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Преди 2 минути
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 4 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 13 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 18 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 20 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 27 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 32 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 40 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 45 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 46 минути
Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

  • Преди 47 минути
Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

  • Преди 50 минути