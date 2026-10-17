Над 100 кучета, постоянен лай и страх за децата: Напрежение в село Бистра

Около 100 кучета се отглеждат в два частни имота в търговищкото село Бистра, а жителите се оплакват от постоянен лай, неприятни миризми и опасения за безопасността на децата си. Животните са под грижите на доброволци от сдружение "Лъки и приятели", но на мястото няма регламентиран приют.

Според част от местните хора кучетата напускат имотите, в които се отглеждат, и навлизат в съседни дворове. Жителите твърдят, че ежедневният шум нарушава спокойствието им и създава напрежение в селото.

"Денонощен лай, миризми, кучетата излизат извън имота, влизат в чужди имоти. Децата се страхуват, което не е приятно за един родител", разказва Михаела Борисова пред bTV.

Тюркян Адил, чието семейство живее в съседство с един от имотите, също споделя, че присъствието на толкова много животни затруднява ежедневието им.

По думите ѝ детето ѝ не може спокойно да играе в двора заради кучетата, които според нея прескачат оградите и се появяват около къщата.

От сдружението обаче защитават дейността си и подчертават, че посвещават лични средства и свободно време на спасяването на животни в нужда.

Доброволецът Деница Костова обяснява, че през годините са извършвани множество проверки, включително след подадени сигнали, но при тях не са установени съществени нарушения.

"Години наред се разоряваме буквално и си жертваме цялото свободно време, усилия, личен живот и средства, за да можем да спасяваме всякакви възможни животни в нужда", заявява тя пред bTV.

При извършените проверки институциите са установили около 70 чипирани кучета в двата имота. Според представената информация действащото законодателство не определя максимален брой кучета, които могат да бъдат отглеждани в подобни частни имоти.

Кметът на село Бистра Аптула Аптулов коментира, че възможностите на институциите за намеса са ограничени именно заради липсата на законова забрана.

Доброволците са поискали от местната власт подходящ терен, на който да бъде създаден приют за животните. Според тях това би позволило дейността да бъде преместена и да се намери решение на напрежението със съседите.

От Община Търговище обаче посочват, че към момента няма възможност за предоставяне на такъв терен.

Така спорът в село Бистра остава нерешен. От едната страна са доброволците, които се грижат за изоставени животни, а от другата - жителите, които настояват за спокойствие и безопасност в домовете си.