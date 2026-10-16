Новини
Търси
Подкаст
Общество

Двама задържани след побой над 18-годишен ученик в Търговище

Двама задържани след побой над 18-годишен ученик в Търговище
БТА

Младежът е получил средна телесна повреда и временно е изгубил съзнание след ударите пред гимназията

Побой пред гимназия в Търговище е довел до средна телесна повреда на 18-годишен ученик, който временно е изгубил съзнание след нанесените му удари, съобщиха от полицията.

Нападението е извършено на 15 октомври около 12:40 часа пред учебното заведение, в което учи младежът.

В хода на незабавните издирвателни действия са установени двама заподозрени за побоя - 19-годишен младеж и непълнолетно момче от село Буховци. И двамата са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище.

По случая се води разследване за причиняване на средна телесна повреда.

Още по темата

Двама мъже нападнаха 27-годишен и потрошиха колата му в Старозагорско

Двама мъже нападнаха 27-годишен и потрошиха колата му в Старозагорско

Мъж почина след побой в асансьора на метростанция "Жолио Кюри"

Мъж почина след побой в асансьора на метростанция "Жолио Кюри"

Побой, грабеж и заплахи за убийство: Два криминални случая в Дупнишко

Побой, грабеж и заплахи за убийство: Два криминални случая в Дупнишко

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Водещи

Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

  • Току-що
Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

  • Преди 2 минути
"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

  • Преди 18 минути
Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

  • Преди 23 минути
Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

  • Преди 30 минути
Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

  • Преди 36 минути
Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

  • Преди 43 минути
Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

  • Преди 44 минути
Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

  • Преди 52 минути
Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

  • Преди 52 минути
България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация