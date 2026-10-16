Двама задържани след побой над 18-годишен ученик в Търговище

Побой пред гимназия в Търговище е довел до средна телесна повреда на 18-годишен ученик, който временно е изгубил съзнание след нанесените му удари, съобщиха от полицията.

Нападението е извършено на 15 октомври около 12:40 часа пред учебното заведение, в което учи младежът.

В хода на незабавните издирвателни действия са установени двама заподозрени за побоя - 19-годишен младеж и непълнолетно момче от село Буховци. И двамата са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище.

По случая се води разследване за причиняване на средна телесна повреда.