Новини
Търси
Подкаст
Общество

Побой, грабеж и заплахи за убийство: Два криминални случая в Дупнишко

Побой, грабеж и заплахи за убийство: Два криминални случая в Дупнишко
pixabay

Седем неизвестни нападнали и ограбили 33-годишен мъж в Сапарева баня, а в село Червен брег е задържан мъж за закани за убийство

Два криминални случая са разследвани от полицията в Дупнишко в края на миналата седмица. При единия 33-годишен мъж е бил пребит и ограбен от седем неизвестни лица, а при другия 55-годишен е задържан за отправени заплахи за убийство към свой съселянин.

Първият инцидент е станал пред ресторант в Сапарева баня, където седем души нападнали 33-годишен мъж. Пострадалият е бил удрян и ритан, докато изпадне в безпомощно състояние.

След побоя нападателите отнели чантата му, в която имало 500 евро и документи.

По случая в Районното управление в Дупница е образувано досъдебно производство за грабеж. Уведомен е и дежурен прокурор.

Междувременно служители на същото полицейско управление са задържали 55-годишен мъж от село Червен брег, който отправял закани и заплахи за убийство към друг жител на населеното място.

За този случай също е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.

Към момента не се съобщават подробности за самоличността на извършителите на грабежа, нито за причините за отправените заплахи във втория случай.

Разследванията по двата случая продължават.

Още по темата

Шишков: Тунел "Дупница" е без осветление, подготвя се основен ремонт

Шишков: Тунел "Дупница" е без осветление, подготвя се основен ремонт

Полицията проверява за изборни нарушения в Кюстендил и Дупница, предотвратиха нов сблъсък в кв. „Изток“

Полицията проверява за изборни нарушения в Кюстендил и Дупница, предотвратиха нов сблъсък в кв. „Изток“

Затворът и училището за лишени от свобода в Бобов дол се мести в Дупнишко

Затворът и училището за лишени от свобода в Бобов дол се мести в Дупнишко

Деца счупиха с камъни прозорци на училище в Дупница

Деца счупиха с камъни прозорци на училище в Дупница

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

Водещи

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Преди 1 минута
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 7 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 15 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 27 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 32 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 45 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 45 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 59 минути
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 1 час
Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

  • Преди 1 час