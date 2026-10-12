Побой, грабеж и заплахи за убийство: Два криминални случая в Дупнишко
Седем неизвестни нападнали и ограбили 33-годишен мъж в Сапарева баня, а в село Червен брег е задържан мъж за закани за убийство
Два криминални случая са разследвани от полицията в Дупнишко в края на миналата седмица. При единия 33-годишен мъж е бил пребит и ограбен от седем неизвестни лица, а при другия 55-годишен е задържан за отправени заплахи за убийство към свой съселянин.
Първият инцидент е станал пред ресторант в Сапарева баня, където седем души нападнали 33-годишен мъж. Пострадалият е бил удрян и ритан, докато изпадне в безпомощно състояние.
След побоя нападателите отнели чантата му, в която имало 500 евро и документи.
По случая в Районното управление в Дупница е образувано досъдебно производство за грабеж. Уведомен е и дежурен прокурор.
Междувременно служители на същото полицейско управление са задържали 55-годишен мъж от село Червен брег, който отправял закани и заплахи за убийство към друг жител на населеното място.
За този случай също е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.
Към момента не се съобщават подробности за самоличността на извършителите на грабежа, нито за причините за отправените заплахи във втория случай.
Разследванията по двата случая продължават.