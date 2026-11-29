Общо 1359 сигнала, свързани с обилните снеговалежи и силния вятър, са постъпили на телефон 112 в рамките на осем часа – от 22:00 ч. на 28 ноември до 06:00 ч. на 29 ноември, съобщава bTV.

Сигналите са за паднали дървета, прекъсвания на електрозахранването, непочистени и затворени пътища, пътнотранспортни произшествия и бедстващи хора.

Монтана и Северозападна България

Най-много сигнали са регистрирани в районния център 112 в Монтана – 492. От тях 179 са за липса на електричество, 169 за непочистени, неопесъчени или заледени пътища, 74 за паднали дървета и 70 за пътнотранспортни произшествия.

Без електрозахранване са 108 населени места в пет области:

Враца – 56;

Ловеч – 30;

Плевен – 12;

Монтана – 6;

Видин – 4.

Постъпили са и 12 сигнала за бедстващи хора, поискали евакуация – шест във Видинско, пет в Монтанско и един във Врачанско.

Заради паднали дървета върху контактната мрежа движението на влаковете между Брусарци и Видин е било преустановено за шест часа през нощта.

Главният път Е-79 е бил почти непроходим в продължение на часове заради множество инциденти и забавено снегопочистване в районите на селата Краводер и Сумер.

Русе и Северна България

В районния център 112 в Русе са постъпили 328 сигнала, сред които 176 за непочистени пътища и снегонавявания, 75 за паднали дървета, 24 за щети от силния вятър и 24 за катастрофи.

Регистрирани са 19 сигнала за бедстващи хора – девет в Русенско, шест в Разградско, два във Великотърновско и два в Силистренско.

Движението по път Е-70 на изхода на Русе в посока Варна е ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

София

В районния център 112 в София са приети 230 сигнала, включително 50 за паднали дървета и 11 за прекъснато електрозахранване.

Постъпил е и сигнал за затворен участък от главния път Е-79 между Ботевград и Мездра в посока Мездра.

Въведени са ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“.

Бургас и Югоизточна България

В районния център 112 в Бургас са регистрирани 139 сигнала. От тях 39 са за прекъснато електрозахранване в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, а 35 – за паднали дървета.

За тежкотоварни автомобили над 12 тона са затворени Котленският и Ришкият проход, Проходът на Републиката, както и участъци от автомагистрала „Тракия“.

Ограничения има от пътен възел „Хаджидимитрово“ в посока Бургас и от Бургас до пътен възел „Зимница“ в посока София. Затруднено е и движението през Поморийския проход по направлението Слънчев бряг – Обзор.

Подадени са 62 сигнала за непочистена пътна мрежа в четирите области, като най-много са в Старозагорско – 33.

Варна и Североизточна България

Общо 76 сигнала са постъпили в районния център 112 във Варна. Сред тях са сигнали за паднали дървета, прекъснато електрозахранване, щети от силния вятър, намалена видимост и затворени пътни участъци.

Получени са седем искания за евакуация.

Пътят Варна – Добрич е затворен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Кърджали и Южна България

В районния център 112 в Кърджали са приети 94 сигнала.

В Пловдивско са регистрирани 16 сигнала за паднали дървета и камъни, 18 за непочистени пътища и два за скъсани кабели. За липса на електрозахранване е сигнализирано от селата Манастир, община Лъки, и Отец Кирилово, община Брезово.

В Пазарджишко също има сигнали за паднали дървета, непочистени и затворени пътища, както и за прекъснато електрозахранване в село Гелеменово. Постъпили са и два сигнала за бедстващи хора.

За последици от неблагоприятните метеорологични условия е сигнализирано и в областите Хасково, Смолян и Кърджали.

По данни на областните дирекции на МВР няма изцяло затворени пътища на територията на Южния централен район.

Всички постъпили сигнали са предадени на службите за спешно реагиране и компетентните институции.