47 пожара за денонощие в страната, двама души са пострадали
Пожарните екипи са реагирали на 223 сигнала за произшествия и са извършили 174 спасителни дейности и помощни операции
Общо 47 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, а двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.
От регистрираните пожари 24 са с нанесени материални щети. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради, шест – в спомагателни, временни или паянтови постройки, три – в транспортни средства, два – в съоръжения на открито, а четири – в други обекти.
Без материални щети са преминали 23 пожара, от които 14 в готварски уреди и комини, четири в отпадъци и пет в други обекти.
През изминалото денонощие пожарникарите са извършили 174 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са при пътнотранспортни произшествия, а седем – при битови или промишлени инциденти, включително паднали дървета, камъни и предмети.
Пожарните екипи са оказали съдействие и на други структури на МВР.
Регистрирани са и две лъжливи повиквания.