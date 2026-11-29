Общо 47 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, а двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

От регистрираните пожари 24 са с нанесени материални щети. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради, шест – в спомагателни, временни или паянтови постройки, три – в транспортни средства, два – в съоръжения на открито, а четири – в други обекти.

Без материални щети са преминали 23 пожара, от които 14 в готварски уреди и комини, четири в отпадъци и пет в други обекти.

През изминалото денонощие пожарникарите са извършили 174 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са при пътнотранспортни произшествия, а седем – при битови или промишлени инциденти, включително паднали дървета, камъни и предмети.

Пожарните екипи са оказали съдействие и на други структури на МВР.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания.