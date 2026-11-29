Председателят на Съвета на директорите на Левски Фелипе Берлинер коментира баталните сцени в Марсилия по време на мача между двата отбора в Лига Европа. Той заяви, че "сините" ще направят всичко възможно, за да има справедливост за привържениците.

"Хората, които трябва да носят вина са престъпниците, извършителите на това, което се случи в Марсилия. Това са престъпници и трябва да се отнасяме към тях като такива. УЕФА, Марсилия и френските органи на реда всички са отговорни за случилото се. Френската полицията трябваше да гарантира сигурността на нашите фенове. УЕФА трябваше да спре мача", каза той пред bTV.

Той заяви, че от клуба са опитали да прекратят мача. "По отношение на прекратяването на мача – опитахме още преди началото на мача и след неговото начало. Сигурността и безопасността на нашите фенове е топ приоритет за нас независимо от евентуалните финансови глоби. Делегатът на УЕФА и ръководителят на сигурността от френска страна ни информираха, че прекратяването на мача би предизвикал още по-голямо насилие. Много е лесно впоследствие да разбираме какво е трябвало да се случи".

Берлинер разбира, че феновете са ядосани от случилото се. "Реалността е, че аз съм бесен. Бесен съм от случилото се и разбирам напълно реакцията на нашите фенове. Нормално е и те да са разярени срещу всичко и срещу всеки. Нашите хора несправедливо бяха нападнати в чужда държава, която не подсигури сигурността на нашите привърженици. Всички трябва да бъдем заедно като клуб, нашите фенове и държавата, както и френските власти за да възтържествува правда за феновете на Левски и отговорните, че ще платят за случилото се".

"Извършителите трябва да бъдат изправени пред съда и да понесат отговорност. Това е нашият приоритет", заяви председятелят на Съвета на директорите на Левски.

"Нещата не се случват от днес за утре. За 24 часа няма как да се случат. Нашият приоритет в момента е и последният фен на Левски да се прибере безопасно в България. Аз лично бях там от самото начало, откакто хаосът настъпи и разбрахме какво се случва. Даниел Боримиров се опита да спре мача, аз отидох при колегите от УЕФА и ми казаха, че било дребен инцидент, а беше пълен хаос. Ще направим всичко, за да има справедливост за нашите фенове. Клубът ще направи всичко по силите си да постигне тези неща. Не може да гарантираме, че това ще се случи", каза оше Берлинер.

От Левски държат за тежки наказания за Олимпик Марсилия. "Трябва да има тежко наказание от УЕФА за Олимпик Марсилия. Ние бяхме гости на този стадион и те са отговорни за гарантирането на нашата сигурност заедно с френските власти и се провалиха. Аз вярвам, че Олимпик Марсилия трябва да бъде изхвърлен от Лига Европа, но е много по-важно, че „Велодром“ не трябва да бъде допускан да бъде домакин на футболни мачове, докато не бъдат въведени нови мерки за сигурност. Разбирам, че стадионът е в пробация за домакински мачове. Това изобщо не им помага".

"Поискахме от УЕФА незабавно след мача анулиране на резултата, служебна загуба за Марсилия и три точки за Левски. Няма никакъв начин някой да спори, че да играеш мач, когато нашите футболисти излязоха на стадиона видяха местата, където са техните семейства и екипът на отбора да играят футбол при тези емоции и при всичко, което се случва", добави той.