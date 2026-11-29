Двама от пострадалите при нападението над привърженици на Левски в Марсилия се завърнаха в България с военния самолет "Спартан". Машината кацна през нощта срещу неделя на летище "Васил Левски" в София, съобщава NOVA.

Двамата са транспортирани до Военномедицинска академия (ВМА), където са настанени за лечение. По информация на медията състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им.

Трети пострадал български гражданин остава в болница в Марсилия, тъй като здравословното му състояние не позволява да бъде транспортиран със самолет.

Не е изключено да се наложи оперативна намеса. Към момента няма яснота кога той ще може да се завърне в България.

Военният самолет беше изпратен във Франция след разпореждане на министъра на отбраната, като транспортирането на пострадалите беше съобразено с оценката на лекуващите ги лекари.

Припомняме, че общо 11 български граждани пострадаха при нападенията срещу привърженици и представители на делегацията на Левски на стадиона в Марсилия.

Инцидентите предизвикаха остра реакция в България, като редица политически лидери настояха френските власти да разследват насилието и да потърсят отговорност от извършителите.

Междувременно ръководството на Левски сезира УЕФА и поиска тежки санкции срещу Олимпик Марсилия, включително служебна загуба и временно отстраняване от европейските клубни турнири.

Френските власти продължават разследването на случилото се, а българските институции следят състоянието на пострадалите и възможностите за завръщането на последния хоспитализиран привърженик.