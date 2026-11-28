Българските институции са реагирали достатъчно остро и адекватно след нападенията над привърженици на Левски в Марсилия. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев пред NOVA NEWS.

Според него случилото се във Франция поставя по-широки въпроси за сигурността и функционирането на европейските институции.

"Не мисля, че имаше проблем в реакцията. Българската реакция е стартът, но това, което видяхме в Марсилия, означава сериозни проблеми в начина, по който функционира Европейският съюз и някои държави в него", заяви Кутев.

Той подчерта, че българските институции са реагирали на всички нива – президент, правителство и парламент, а министърът на вътрешните работи е потърсил разговор с френския си колега.

Депутатът коментира и позицията на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен, която защити действията на френската полиция след нападението.

"Не съм човекът, който може да даде оценка дали трябва да бъде преразгледан нейният пост, защото това не бива да се решава само по едно действие, а въз основа на цялостната дейност. Но че нейната оценка не беше адекватна в този случай е категорично", посочи Кутев.

По думите му решението дали позицията на почетния консул трябва да има последствия е в правомощията на компетентните институции.

Антон Кутев коментира и участието на България в европейското финансиране за Украйна, като подчерта, че страната ни последователно подкрепя украинските граждани, потърсили убежище заради войната.

"Никога не е имало съмнение в досегашната политика на България по отношение на социалната помощ за Украйна. Ние приехме много украинци тук и продължаваме да плащаме сериозни средства като общество за издръжката на хора, избягали от войната", заяви депутатът.

Според него разграничението в българската позиция е между социалната подкрепа и финансирането на военни дейности.

Кутев изрази съмнение, че продължаването на военната помощ само по себе си може да доведе до прекратяване на конфликта.

"По отношение на военните разходи неведнъж е казвано, че няма как да спечелиш войната по този начин. Въпросът е как се постига мирът", коментира той.

Депутатът предупреди, че войната вече има последствия за сигурността извън украинската територия, включително в Черноморския регион.

"Той в момента е изключително важен, защото виждаме как войната излиза извън пределите на Украйна, засяга Черно море и има потенциал да прерасне в много голям конфликт", заяви Кутев по повод необходимостта от постигане на мир.

Според него Европейският съюз трябва да продължи разговорите за бъдещото уреждане на конфликта, като ясно разграничи хуманитарната подкрепа от военните разходи.

"Сериозната част от този разговор тепърва предстои", заключи Антон Кутев.