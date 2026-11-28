Временният старши треньор на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов не скри разочарованието си след поражението с 2:4 от Черно море във Варна. Наставникът на „канарчетата“ определи двубоя като „пародия на футбол“, а основните му критики бяха насочени към изключително лошото състояние на терена на стадион „Тича“.

Черно море разгроми Ботев Пловдив под дъжда във Варна

Срещата премина при тежки метеорологични условия, като дъждът, снегът, студът и образувалите се локви сериозно затрудниха футболистите на двата отбора. Въпреки това Балтанов не пожела да използва състоянието на терена като оправдание за допуснатите грешки от неговия тим.

„Това беше една пародия на футбол. Нищо, нищо - студено време, сняг, кал, видяхте какви локви имаше. Вкараха се голове, но всичко беше концентрация. Не оправдавам футболистите. Говорихме, че футбол няма да има. Ще си поговорим сега в съблекалнята“, заяви Балтанов.

Той изрази задоволство от факта, че футболистите му са преминали през тежкия двубой без сериозни последствия, като се надява да няма контузени играчи.

„И аз това се чудя, ако знаех, че е такава ситуацията, нямаше да играем. Мина и се радвам, че няма контузии, надявам се. Гледаме следващия мач“, допълни временният наставник на пловдивчани.

Балтанов обърна внимание и на индивидуалните грешки, които са помогнали на Черно море да стигне до четирите попадения. Според него липсата на концентрация в ключови моменти е изиграла решаваща роля.

„Това казах днес, липсваше малко концентрация. Оставиха сам човек в средата, би се удар, нашият бек не си подгони човека, не искам да ги оправдавам. Глупави грешки. Какво да показваме на тая нива“, коментира специалистът.

В края на изказването си той беше попитан и за спекулациите, че Александър Томаш може да поеме Ботев Пловдив. Балтанов не пожела да разкрие подробности около бъдещето на треньорския пост на „Колежа“.

„Не към мен тези въпроси, скоро ще се разбере какво ще се случи“, завърши той.