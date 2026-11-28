Движението по главен път Е-79 в участъка между кръстовището за Вършец и село Краводер, област Враца, е ограничено заради самокатастрофирал товарен автомобил. Това съобщи председателят на сдружение "Европейски център за транспортни политики" Диана Русинова.

Инцидентът е станал на фона на усложнената зимна обстановка, която създава сериозни затруднения за движението в Северозападна България.

В района е регистрирано и голямо задръстване по Е-79 от Краводер в посока Враца заради закъсала цистерна.

Между 7:00 и 17:00 часа на телефон 112 са постъпили над 190 сигнала за щети и произшествия, свързани с обилните валежи и силния вятър.

Сред тях са съобщения за паднали дървета, заледени и непочистени пътни участъци, намалена видимост и прекъсвания на електрозахранването.

Особено много сигнали за заледени и неопесъчени пътища са подадени от областите Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Междувременно за 29 ноември е обявен оранжев код за снеговалежи в 16 области на страната, а по Черноморието се очаква бурен вятър, за който е издаден червен код.

Отговорните институции призовават водачите да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта си със зимните условия и да избягват рискови маневри.

Шофьорите трябва да следят актуалната пътна обстановка, тъй като е възможно въвеждането на допълнителни ограничения на движението.