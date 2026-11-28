Никола Цолов записа силно представяне в спринтовото състезание от Формула 2 на пистата „Лусаил“ в Катар, финиширайки на четвърта позиция. Българският пилот на Campos Racing стартира от същото място и успя да се задържи сред най-бързите в оспорваната надпревара.

Никола Цолов със силна квалификация за Гран При на Катар

Това е ценен резултат за Цолов в предпоследния кръг от сезона, който има ключово значение за битката за шампионската титла.

Българинът остана пред преките си конкуренти

Цолов стартира от четвъртата позиция благодарение на правилото за обърната стартова решетка в спринтовите състезания. Пред него бяха Мартинус Стеншорн, Фреди Слейтър и Джошуа Дюрксен.

Четвъртото място е особено важно за българина в контекста на шампионата. Преди уикенда в Катар той заемаше втората позиция в генералното класиране със 200 точки. Основните му съперници са ирландецът Алекс Дън и италианецът Габриеле Мини.

Всичко ще се решава в основното състезание

Предстои основното състезание в неделя, в което Цолов ще има нова възможност да натрупа ценни точки. Българинът ще се стреми към още по-силно представяне, за да запази шансовете си за титлата преди последния кръг от сезона в Абу Даби.

Катарският уикенд е предпоследният за кампанията във Формула 2, а всяка грешка може да се окаже решаваща в битката за шампионската корона.