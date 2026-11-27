Никола Цолов даде седмо време в свободната тренировка от предпоследния кръг на сезона във Формула 2 на пистата „Лусаил“ в Катар. Българският пилот на Campos Racing демонстрира много добро темпо и на два пъти се изкачи до първата позиция, но в крайна сметка приключи сесията седми.

Цолов влиза с 11 точки аванс пред Дън в решителните кръгове на Формула 2

Цолов записа най-добра обиколка от 1:38.460 минути, с която за определен период оглави класирането. Впоследствие обаче няколко негови съперници подобриха постижението му, а най-бърз в тренировката стана Мартинус Стеншорн. Въпреки това победителят завърши само с 0.430 секунди по-добро време от Цолов.

Сесията приключи преждевременно, след като Куш Майни загуби контрол над болида си в района на петия завой и остана в чакъла. Това наложи появата на червен флаг, а организаторите решиха да не подновяват тренировката.

Предстои квалификацията, която ще определи стартовите позиции за двете състезания през уикенда.