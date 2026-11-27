Бившият голмайстор на Левски Емил Ангелов коментира нападенията над привърженици на “сините” на стадион “Велодром”. В публикация във Facebook той сподели как е преживял случилото се, след като синът му е бил в Марсилия с втория отбор на клуба.

“Вчерашният мач между Марсилия и Левски София остави не само разочарование, а и огромна болка и страх в сърцето ми като родител”, написа Ангелов.

Воденият от Стоян Димов дубъл на Левски изигра контрола с юношите на Олимпик Марсилия по-рано същия ден. По думите на Ангелов синът му е бил близо до това да попадне в сектора, където се разиграха инцидентите.

“Моят син е част от семейството на Левски, той е състезател на втория отбор. За малко не се озова на стадиона, в сектора, където се случиха тези ужасни сцени”, разказа бившият нападател.

Левски сезира УЕФА и настоя за пълно разследване на нападенията срещу привържениците му и на организацията по сигурността около мача от Лига Европа.